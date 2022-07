“A letto io e Eddy”. Valeria Marini senza freni: la confessione bollente sul nuovo fidanzato

Valeria Marini e le dichiarazioni hot sul fidanzato. Da qualche tempo sappiamo che la showgirl ha un nuovo fidanzato. Dopo le indiscrezioni lanciate sui social ecco arrivare la conferma: tra Valeria Marini e l’imprenditore Eddy Siniscalchi è iniziata una storia d’amore. I 20 anni di differenza, lei 55, lui 35, non sembrano essere un problema. Inizialmente la Marini aveva smentito il flirt, ma poi sono arrivate foto inequivocabili.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi sono stati paparazzati in Costiera Amalfitana prima in riva al mare e poi in acqua. Ed è scattato anche un bacio. Poi ci sono gli indizi, anzi le prove, sui social dove Valeria Marini pubblica una foto in compagnia di Eddy Siniscalchi e scrive: “Buongiorno con amore”. E pure il manager ha pubblicato una foto dove compare con Valeria Marini che sembra in procinto di dargli un bacio. Ora, infine, arrivano le dichiarazioni ‘caldissime’ di Valeriona nazionale.





Valeria Marini e le dichiarazioni ‘hot’ su Eddy Siniscalchi

In una recente intervista al Corriere della Sera Valeria Marini ha parlato della sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi e non lascia spazio ai dubbi. La relazione con l’imprenditore napoletano amico dei vip va a gonfie vele: “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. Più chiaro di così…

Ma per Valeria Marini l’amore ha significato in passato anche tanto dolore. Dice di aver spesso pagato un prezzo per la sua notorietà. E poi ci ha messo lo zampino pure la sfortuna. Sulla storia con Vittorio Cecchi Gori, ad esempio, ricorda: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. È vero, ho venduto un mio appartamento per aiutarlo economicamente. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono”.

Forse non tutti sanno che Valeria Marini è una cattolica credente e praticante, prega infatti tutti i giorni. L’anno scorso si è trovata in una situazione particolarmente difficile e così ha pensato di chiudersi in un convento e diventare suora. Poi però, dopo aver parlato con madre Gianna Orrù e un sacerdote ci ha ripensato. Ha deciso così di affrontare i problemi e di ottenere un valido sostegno dalla preghiera costante. E poi è arrivato Eddy…

