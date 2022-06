Valeria Marini e il bacio al nuovo fidanzato. La bella e prorompente showgirl è reduce da un periodo professionalmente impegnato. Ha partecipato infatti, proprio di recente, a due reality, lo spagnolo “Supervivientes” e il “Grande Fratello Vip 6”. Anche dal punto di vista sentimentale però, a quanto pare, non è rimasta con le mani in mano. In realtà la notizia bomba era stata data a maggio da Deianira Marzano ed erano spuntate anche foto dei due insieme.

Lui è Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano di 35 anni con molte conoscenze nel mondo dello spettacolo. Poco dopo lo scoop, però, Valeria Marini, intervistata da Novella2000, aveva smentito tutto: “Dopo la bella intervista che abbiamo rilasciato io e mia mamma, la mia Wonder, a Italia Sì da Marco Liorni, mi hanno organizzato un compleanno a sorpresa invitando molti amici senza che io sapessi nulla. La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”.





Valeria Marini e Eddy Siniscalchi insieme al mare: scatta il bacio

Ma adesso c’è la conferma. Valeria Marini e Eddy Siniscalchi sono stati beccati insieme al mare in atteggiamenti inequivocabili. A dare la notizia, con tanto di foto, è stato il settimanale Diva e Donna. La showgirl 55enne e il manager, di 20 anni più giovane, si frequentano già da alcune settimane. In Costiera Amalfitana i due sono stati paparazzati prima in riva al mare e poi in acqua. Qui sarebbe scattato anche il bacio.

Ma non è finita. Dando uno sguardo ai rispettivi profili social ci sono ulteriori dettagli interessanti. Valeria Marini pubblica una foto in compagnia di Eddy Siniscalchi e scrive: “Buongiorno con amore”. Anche il manager ha pubblicato una foto dove compare con Valeria Marini che sembra in procinto di dargli un bacio. Insomma i due non si nascondono, anzi sembrano voler rendere pubblica la loro relazione. L’amicizia, dunque, è diventata qualcosa di più…

Post e story, sono numerose le foto e i video pubblicati da Valeria Marini e Eddy Siniscalchi con i due felici e sorridenti in vacanza in Costiera Amalfitana. È dunque amore tra la vip e il manager che è molto noto nel mondo dello spettacolo, pur non facendone parte. Eddy è infatti un imprenditore nel settore immobiliare e finanziario. Conosce bene le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié con le quali è stato avvistato a cena a Napoli.

