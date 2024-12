Tre mesi fa, Bianca Balti ha ricevuto una diagnosi che ha sconvolto la sua vita: un tumore ovarico al terzo stadio. Da quel momento, la top model ha intrapreso una lotta coraggiosa per la sua vita, condividendo il suo percorso sui social media con i suoi follower. Dopo aver rivelato la sua malattia a metà settembre attraverso un post su Instagram, Bianca ha continuato a raccontare la sua esperienza, mostrando la sua forza e determinazione durante il trattamento, ma anche nella vita di tutti i giorni, tra famiglia, lavoro e chemio.

Recentemente, la modella ha raccontato la sua storia a Le Iene, spiegando come ha scoperto la malattia: “Era l’8 settembre, quando sono andata al pronto soccorso. Due giorni dopo mi hanno operato. Mi sono resa conto della gravità della situazione quando il medico mi ha detto che, se il tumore fosse arrivato ai polmoni, sarebbe diventato un cancro al quarto stadio e le possibilità di sopravvivenza sarebbero state nulle”.

“C’è l’accordo”. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso così: affidamento dei figli e mantenimento







Bianca Balti e la lotta contro il tumore, la dedica sul parabrezza dell’auto

“Eppure, nonostante il dolore, ero in vacanza con le mie bambine e non volevo rovinare il fine settimana. Quando sono tornata a casa, però, non riuscivo nemmeno a camminare. In ospedale mi hanno detto che ero messa davvero male. In quel momento non ho potuto fare a meno di piangere.” Ma quella diagnosi, pur traumatica, ha alimentato una determinazione che l’ha spinta a non arrendersi.

Nonostante la battaglia contro il tumore, Bianca non ha mai perso il sorriso e la sua positività. Recentemente, ha ricevuto un messaggio speciale da un fan anonimo che ha lasciato un biglietto sul parabrezza della sua auto. Le parole scritte erano un incoraggiamento a non mollare: “Sei una forza della natura, Bianca, non ti arrendere! Buon Natale”. La top model ha voluto condividere questo gesto affettuoso sui suoi social, aggiungendo un cuore alle parole del fan, mostrando così il suo apprezzamento e la sua forza nell’affrontare ogni difficoltà con grande umanità e speranza.

In un’intervista a Le Iene, Bianca ha dichiarato: “Penso di non essere mai stata così felice nella mia vita. Anche se non dovesse andare bene, sono felice. Quando hai l’amore dei tuoi cari, quello è il vero senso della vita”. Un pensiero che racchiude la sua filosofia di vita, che si fonda sull’importanza delle relazioni e dell’amore incondizionato, che la sostengono ogni giorno nella sua battaglia. La forza di Bianca Balti è un esempio straordinario di resilienza e coraggio. Nonostante la diagnosi devastante, non si è lasciata sopraffare dal dolore e dalla paura, ma ha scelto di vivere ogni giorno con determinazione e gratitudine.