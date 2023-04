Uomini e Donne, la segnalazione sul fidanzato di Lavinia. Una scelta tanto attesa che finalmente è arrivata: Lavinia Mauro è uscita mano nella mano insieme ad Alessio Corvino. Felici e innamorati, i due si sono mostrati sui social eppure negli ultimi giorni già circolano alcune indiscrezioni in merito a una presunta aria di crisi. Ebbene si, nonostante la coppia stia insieme da poco tempo, qualche problemino sembra accompagnare fin da subito la relazione. A metterci il carico da mille, anche l’ultima segnalazione arrivata su Alessio: “Beccato con lei!”.

Segnalazione su Alessio Corvino dopo la scelta di Lavinia Mauro a UeD, fuori lo scoop. Prima di addentrarci nel cuore della notizia, proviamo a fare insieme il punto della situazione sulla coppia. Lavinia e Alessio hanno deciso di proseguire la relazione lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi, ma in che modo? Alcuni post sui social hanno mostrato una coppia felice, poi alcune dichiarazioni di Lavinia rilasciate per il magazine del programma hanno messo in un luce un aspetto in particolare.

“Qualora si presentano del piccoli diverbi – le parole di Lavinia al magazine di Uomini e Donne – la buttiamo sul ridere, anche perché la maggior parte delle colpe è colpa della gelosia di Ale“. Quindi Alessio, a detta della fidanzata, sembra essere il più geloso tra i due. Ciò non toglie, però, che Lavinia si sia mostrata indiffetrente in seguito delle segnalazioni di Alessio beccato con qualche amica. Tutt’altro. E come si comporterà davanti all’ennesimo scoop?

La segnalazione è stata lanciata da Amedeo Venza attraverso il profilo social e nello specifico prende di mira proprio Alessio: “Ieri Corvino, la scelta di Lavinia, stava a fare serata con amici e per tutta la sera stava appiccicato alla vocalist, una biondina“. I fan, in seguito alla segnalazione, non possono che restare in attesa di aggiornamenti. Lavinia darà peso alla segnalazione o si fiderà della sua dolce metà con cui ha deciso di stare da circa un mese?

Se il tempo è rivelatorio, allora non resta che attendere. E al contempo, sempre in merito alla coppia, un’altra notizia sembra essere tra le più gettonate di sempre: i due si vedranno presto ospiti nello studio di Verissimo, pronti a rispondere alle domande non sempre poco insidiose della conduttrice. E chissà se l’argomento sulla gelosia verrà nuovamente toccato come quello in merito alle continue segnalazioni sulla coppia: un modo per farla saltare o sotto si nasconde ben altro?