Uomini e Donne, le anticipazioni sulla puntata registrata il 29 aprile. Grande tensione attorno al tronoo di Nicole Santinelli. Già da diverso tempo arrivano critiche all’indirizzo della tronista e non solo da parte di Roberta Di Padua che ha avuto un duro diverbio con lei. Anche da parte degli opinionisti e adesso si fa sempre più strada un’ipotesi pesante.

Intanto va detto che, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in puntata non si è parlato del caso che ha coinvolto Armando Incarnato e Lucrezia e la conseguente ‘indagine’ di Aurora per scoprire se tra i due ci sia qualcosa. Poi largo spazio a Nicole Santinelli, mentre di Luca Daffrè si parlerà probabilmente in un’altra occasione.

Gianni Sperti contro Andrea: il caso a Uomini e Donne

Da diverso tempo ci sono critiche nei confronti di Nicole Santinelli e del corteggiatore Andrea. Secondo alcuni i due si sarebbero messi d’accordo per pianificare il loro cammino durante il dating show. Ebbene nell’ultima puntata registrata i due sono stati nuovamente bersaglio di attacchi pesanti. La tronista è uscita sia con Carlo sia con Andrea e li ha baciati entrambi. Ma Roberta è intervenuta per dire la sua e mettere i puntini sulle i, come si suol dire.

Roberta, infatti, ha accusato Nicole Santinelli di avere una netta preferenza di Andrea e di sfruttare la frequentazione con Carlo solo per far ingelosire il suo prescelto. Insomma, di nuovo l’accusa che tutto sia concordato e pianificato. A dar man forte alla dama del Trono Over ci ha pensato Gianni Sperti. L’opinionista ha un’idea precisa su tutta la faccenda.

Secondo Gianni Sperti Roberta ha ragione nell’inchiodare Nicole Santinelli che preferirebbe di gran lunga Andrea a Carlo, ma continua a tentennare di proposito tra i due. Inoltre l’opinionista ha apertamente attaccato Andrea affermando che lo insospettisce il fatto che il corteggiatore non abbia reazioni di fronte ai momenti di intimità tra la tronista e Carlo. Che il percorso di Andrea sia alle sue battute finali?

