Non arrivano buone notizie per la tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli. La ragazza ha avuto finora un percorso decisamente molto travagliato, che ha già visto l’uscita di scena dal programma del corteggiatore Cristian Di Carlo dopo che Andrea Foriglio aveva dato un bigliettino a lei. Adesso la giovane ha deciso comunque di dare importanza soprattutto a questo Andrea e a Carlo Alberto Mancini, quindi la scelta dovrebbe alla fine ricadere su uno di questi due nomi.

Quindi, ancora una volta l’esperienza della protagonista di Uomini e Donne potrebbe farsi in salita. Nicole Santinelli ha saputo una notizia tutt’altro che rassicurante su uno dei corteggiatori e ora serviranno delle spiegazioni convincenti da parte del ragazzo per evitare che nasca un vero e proprio caso. A segnalare tutto è stata una follower dell’influencer Deianira Marzano, la quale ha anche ricevuto un’immagine del corteggiatore in un luogo ben definito. Ed era pure in dolce compagnia.

Uomini e Donne, segnalazione su un corteggiatore di Nicole Santinelli

Dunque, entrando maggiormente nello specifico della notizia riguardante la tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha fatto una spiacevole scoperta a causa di una segnalazione molto clamorosa riguardante il corteggiatore Carlo Alberto. Infatti, lui è stato beccato insieme ad un suo amico ma erano presenti anche delle ragazze. In particolare, una di queste ha attirato l’attenzione dell’utente, che ha deciso di raccontare tutto a Deianira Marzano, che ha poi condiviso il tutto con gli altri suoi fan.

Nella prima Instagram story di Marzano, si è potuto vedere Carlo Alberto Mancini con l’amico ed è stato detto: “Ciao, beccato il corteggiatore di Nicole al Papeete Beach di Milano Marittima“. E poi: “L’ho conosciuto ieri, ero con le mie amiche e lui era con quel suo amico. Confermo, sono stati tutto il giorno a chiacchierare con le ragazze, ha detto che non poteva fare foto da contratto. Ma chi sei Richard Gere? In particolare c’era una mora (non del mio gruppo) con cui ha parlato tutto il tempo“.

E infine la follower dell’influencer ha concluso: “Molto bella lei, formosa, dopo ha detto che sarebbe andato in centro a Milano Marittima”. Non resta che aspettare le prossime registrazioni di UeD e capire come avrà reagito a questa news la tronista Nicole.