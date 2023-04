Uomini e Donne, una clamorosa novità riguarda la tronista Nicole Santinelli al centro, in queste settimane, di critiche e chiacchiere dentro e fuori lo studio. A tenere banco, dentro, c’è stato il confronto con Roberta Di Padua che ha diviso il pubblico: “Nicole secondo me è una brava ragazza, che le facciano fare il suo percorso – scrive un’utente – Roberta pessima. Fa la morale che sono anni che sa solo infilarsi nelle coppie già formate o vuole gli uomini delle altre”.



“E sulla correttezza deve tacere visto quello che ha combinato con Riccardo…una delle peggiori lì dentro insieme ad Armandino”. Per Nicole, poi, le sorprese vengono anche dal parterre dei corteggiatori. Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 18 aprile 2023 rivelano che succederà qualcosa di clamoroso.

Leggi anche: “Maria, dammi il trono”. Clamoroso UeD, il volto di Canale 5 bussa alla sua porta





Uomini e Donne, Nicole Santinelli rifiutata da Andrea



Nessuno, infatti, si aspettava che Andrea rifilasse un due di picche a Nicole Santinelli lasciando di stucco tutto il pubblico di Uomini e Donne. Racconta infatti Blasting news come: “Nicole chiederà di poter ballare con Andrea, ma dovrà fare i conti con il secco rifiuto del corteggiatore. Andrea deciderà di non cimentarsi in questo ballo insieme alla tronista e le rifilerà un secco “no”, lasciandola senza parole”.



Un brutto colpo per Nicole Santinelli che, nonostante le critiche, continua a godere di un grosso credito da parte del pubblico di Uomini e Donne. Scrive un’utente: “Peccato che a 2023 l’educazione viene spesso sostituito con delle parole finta, gatta morta ed ecc . Roberta forse hai dimenticato che l’anno scorso sei stata proprio tu a prendere per i fondelli la redazione e Maria d’essere messa d’accordo con Riccardo”.



“Poi quando è stata la sfilata hai iniziato urlare ed insultare Nicole dicendo “sei una putt..” e hai coperto la bocca con le mani , non hai finito la parola ma abbiamo capito tutti cosa volevi dire , eppure Nicole non t’ha insultato . Sei volgare , grezza e maleducata tale rimarrai col carattere di me** che hai ce poco da vantarsi”.