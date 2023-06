Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox per la prossima settimana pubblicate sull’ultimo numero di DiPiùTv. Sorprese per molti segni zodiacali, mentre per altri le cose non andranno nel migliore dei modi. La prima quindicina di giugno è dominata dal segno dei Gemelli (21 maggio – 21 giugno) i nati in questa casa hanno caratteristiche molto particolari. Dei nati in Gemelli sono da menzionare l’apertura mentale e le capacità di comunicazione. Vengono solitamente descritti come persone furbe, sveglie e dalla doppia personalità (in riferimento alla natura, duplice, del segno).

Sono inoltre portate al contatto con gli altri, alla curiosità ed al sapere. Altra caratteristica del segno è l’adattabilità. Gemelli che godrà di buona fortuna nel corso della prossima settimana. Per evitare confusione tuttavia, prima di arrivare al terzo segno dello zodiaco un passo indietro, anzi due. Cominciamo con il segno della prima casa. Dell’Ariete Paolo Fox dice: “per i single al momento va tutto bene, ma attorno a martedì potrebbe esserci un po’ di agitazione; se in amore c’è qualche borbottio, bisogna cercare di andare avanti senza problemi”.





Del Toro: “Le coppie devono definire i progetti che vanno portati avanti insieme; i single che devono fare una scelta, invece, è bene riflettano prima di prendere una decisione”.Quindi Gemelli: “Le storie d’amore che nasceranno nei prossimi giorni andranno curate; per i single in settimana potrà esserci un buon recupero rispetto al passato”. Cancro: “Nei prossimi giorni sarà possibile finalmente ufficializzare una storia d’amore; per i single gli eventi in arrivo dovranno essere analizzati con interesse”.

Leone: “A coloro che sono single il re delle stelle consiglia di non sottovalutare i nuovi incontri. Nelle coppie tornerà il desiderio e con Acquario e Scorpione potrebbero nascere sensazioni particolari”. Vergine: “Chi si è innamorato da poco, è bene organizzi qualcosa. Per le coppie di lunga data è giunto invece il momento di fare progetti riguardanti la casa”. Bilancia: “Ai single l’astrologo consiglia di non essere troppo cavillosi o esigenti; nelle coppie, invece, in settimana peseranno alcune divergenze che andranno risolte”.

Scorpione: “Per chi non ha una storia d’amore in questo periodo c’è un po’ di confusione; sul finire della settimana, invece, sono da mettere in conto polemiche in agguato per le coppie. Sagittario: “alcuni single sono talmente presi dal lavoro, da non essere completamente disponibili. Ai separati, invece, il re delle stelle consiglia di non tornare sui propri passi”. Capricorno: “La giornata di martedì si rivelerà molto valida per le coppie che si stanno formando in questo periodo. Le coppie di lunga data, invece, continuano ad avere a che fare, com’è accaduto ultimamente, con alcuni problemi”. Acquario: “Alcuni single hanno paura di rimanere troppo coinvolti o temono di rivivere amarezze del passato. In alcune coppie, invece, è il momento di avere pazienza”. Pesci: “Le storie d’amore che nasceranno in questo mese, proseguiranno senza problemi a luglio. Se le coppie hanno a che fare con un problema, l’astrologo consiglia di dimenticare ciò che non va”.