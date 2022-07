“Quello che vi meritate”. Francesco Totti e Ilary Blasi, le parole a sorpresa di Alba Parietti

In tanti stanno commentando la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quella che è stata una fiaba tra due bellissimi e amatissimi dal pubblico si sta sciogliendo come neve al sole. In molti si sono identificati in questa coppia che ha fatto sognare fan e tifosi. Poi lo scorso febbraio le prime notizie sulla separazione spente a fatica prima da Francesco Totti e poi da Ilary Blasi. Ma qualcosa covava sotto la cenere e in un pomeriggio assolato d’estate la notizia è nuovamente tornata di pubblico dominio fino alle conferme sulla separazione dei diretti interessati.

La vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di dettagli e retroscena. L’ultimo è stato rivelato dal Corriere della Sera. a proposito di presunti messaggi di un uomo misterioso inviati a Ilary Blasi e poi scoperti dal marito. E sulla testata giornalistica si farebbe riferimento anche al nome del mittente misterioso.





“Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”. Nelle ultime ore sono diversi i protagonisti del mondo dello spettacolo che stanno commentando questa separazione. Così si è espressa Simona Ventura che già qualche mese fa aveva commentato la questione.

“Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole”, ha detto a ‘Il Messaggero’. “Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”. Ora è la volta di Alba Parietti che ha detto la sua con un lungo post su Instagram.

“Meritate un finale di affetto e stima”. Con la fine di quel matrimonio, durato 20 anni, cala il sipario su una favola. Alba Parietti tuona e difende Ilary Blasi e Francesco Totti con un lungo messaggio su Instagram. “Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima, affetto e condivisione”, scrive la famosa attrice. Che poi parla anche dell’ondata mediatica arrivata con la separazione. “Pressione dei media è dura”, afferma Alba Parietti.

