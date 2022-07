Ilary Blasi, l’indiscrezione sull’uomo misterioso. Una storia d’amore che mai nessuno avrebbe immaginato potesse volgere al termine, quella tra la conduttrice e il marito Francesco Totti. La coppia avrebbe confermato la rottura e da quel momento tutti sono andati a caccia del motivo che avrebbe fatto giungere a questa decisione. E tra le tante motivazioni, scappa fuori anche quella di alcuni presunti “messaggi sospetti”.

Ilary Blasi, la scoperta dei “messaggi sospetti”. Ancora news sulla rottura con Francesco Totti, la vicenda si arricchisce di dettagli. L’indiscrezione viene lanciata su Il Corriere della Sera a proposito di presunti messaggi di un uomo misterioso inviati a Ilary Blasi e poi scoperti dal marito. E sulla testata giornalistica si farebbe riferimento anche al nome del mittente misterioso.





Ilary Blasi, la scoperta dei “messaggi sospetti”. Fuori il nome

“Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”. (Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti).

L’indiscrezione su Ilary Blasi e Antonino Spinalbese e i presunti “messaggi spspetti” verrebbe ripresa anche su The Pipol Gossip dove si sottolineano alcune tensioni ricorrenti durante l’ultimo anno tra Belen e Ilary Blasi.

Al contempo anche il magazine Chi nell’ultimo numero in edicola, avrebbe reso noto alcune immagini che ritrarrebbero Francesco Totti intento a incontrarsi con Noemi Bocchi in orari dove sarebbe più facile scappare a occhi indiscreti. Nessuna conferma o smentita per il momento, quindi non resta che attendere che qualcuno rompa il silenzio.

