Simona Ventura su Ilary Blasi e Francesco Totti. La separazione tra la popolare conduttrice e l’ex capitano della Roma è il gossip del momento. In realtà già qualche tempo fa si era vociferato di una crisi tra i due. Il nome spuntato fuori era quello di Noemi Bocchi e non è un caso che ora si dica che lui viva proprio con quest’ultima da due mesi. Anche per Ilary Blasi esce fuori un nome, quello dell’ex Amici Alessio La Padula col quale c’è stato uno scambio di like sui social e forse qualcos’altro.

In ogni caso, nelle ultime ore a far discutere sono state alcune dichiarazioni di Simona Ventura proprio su quella che fino a ieri era una delle coppie più famose d’Italia e non solo. Oggi la conduttrice dice di essere “dispiaciuta” per la fine della loro relazione. Ma, quando a febbraio uscirono le prime voci sulle crepe della storia tra i due il suo intervento non fu molto apprezzato da Ilary Blasi.





Le parole di Simona Ventura e la reazione di Ilary Blasi

Simona Ventura sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti scrisse su Instagram: “Vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più”. A quelle parole Ilary Blasi rispose “Come se fosse la mia migliore amica. Come se vivesse in casa con noi. Boh”. Ora Simona dice: “Francesco invece è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”.

In un’intervista al Messaggero Simona Ventura è tornata recentemente sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

Simona Ventura dice la sua anche sul motivo per cui Ilary e Francesco hanno formato una coppia che ha fatto sognare per anni: “Perché stavano insieme da tantissimo tempo, e poi lui è il re di Roma. Un calciatore che ha fatto scelte incredibili dal punto di vista lavorativo. Ha rifiutato proposte fortissime, pur rimanere nella sua città. Lui è una bandiera”. Poi aggiunge cosa accadrà adesso secondo lei: “Se due persone sono intelligenti vanno avanti e si vogliono bene lo stesso. Si può essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. Consigli non ne darei mai, sapranno essere bravissimi. Tutti i segnali vanno in quella direzione: tuteleranno responsabilmente i loro figli”.

Case, ville da 36 stanze: le proprietà di Totti e Ilary Blasi. Con piscina, campi da calcio e padel