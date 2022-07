L’annuncio della separazione da Francesco Totti e subito la voce boom: Ilary Blasi Alessio La Padula insieme. Un passo indietro: non appena ufficializzata la rottura, il settimanale Chi ha lanciato un’altra bomba sulla fine di questa favola durata 20 anni, di cui 17 di matrimonio: mentre Francesco Totti si starebbe già consolando con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi avrebbe già un nuovo fidanzato.

Nel numero in edicola questa settimana, che ricostruisce in modo dettagliato questa separazione che è diventata subito argomento principale di siti e giornali, si parla di un “aitante giovane” per cui la conduttrice avrebbe perso la testa. E anche di “messaggi compromettenti” che Totti avrebbe trovato nel telefono di Ilary.





Ilary Blasi Alessio La Padula: la voce dopo la separazione da Totti

In particolare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha annunciato che pubblicherà le foto di questo “giovane aitante” per il quale Ilary Blasi avrebbe perso la testa. Giovane che ora per molti avrebbe un nome e un cognome ben noti al pubblico di Canale 5. Alessio La Padula, che è un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

La pagina social Very Inutil People ha pubblicato delle segnalazioni su Ilary Blasi e Alessio La Padula, ex ballerino di Amici nell’edizione del 2016 ed ex fidanzato di Elena D’Amario. Su Instagram, è stato ‘beccato‘ a scambiarsi diversi like con la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. E addirittura commentato un suo post con un cuore rosso.

Tra Ilary Blasi e Alessio La Padula c’è una grande differenza di età che non è passata inosservata: 15 anni esatti. Lei ha infatti 41 anni, mentre lui ne compirà 26 a settembre. C’è chi sostiene che i due si sarebbero conosciuti durante il programma Star in the Star, che è andato in onda nell’autunno scorso su Canale 5. Ilary Blasi era la conduttrice, mentre nel corpo di ballo c’era Elena D’Amario, ballerina del pubblico di Amici e, appunto, ex di Alessio La Padula. Sarà vero?

