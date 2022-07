Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione c’è lo scoglio patrimonio. Nei 17 anni in cui sono stati sposati infatti l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv hanno costruito un vero e proprio impero. Ci sono diverse società costituite per la gestione degli interessi che, insieme o separatamente, hanno prima affiancato e poi, nel caso dell’ex capitano della Roma, sostituito l’attività principale. A quanto si apprende una prima divisione è già stata fatta. Ilary resterà con i figli proprio nella megavilla da 1.500 metri quadri al Torrino.



Con piscina e campo da calcio e alcune delle stanze destinate agli hobby (biliardi e ping pong) e museo, come quella con la collezione di maglie di Totti. Tra le dimore a disposizione anche l’attico al quartiere Eur nel lussuoso Eurosky Tower (28 piani), e che ora sarebbe in affitto. C’è poi la villa al mare a Sabaudia, sul litorale sud di Roma, con l’ingresso rivolto sulla spiaggia privata che si estende per circa 400 metri.





Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione la divisione del patrimonio



Quindi la villa a Casal Palocco, dove abitava prima del matrimonio e dove si supponeva potesse tornare a febbraio, quando è iniziata la crisi tra i due. Insomma, i nodi da sciogliere non sono pochi con tutti i problemi del caso. Il percorso di separazione delle coppie multimilionarie comporta inevitabilmente anche un faticoso percorso parallelo, di natura economico-finanziaria. (Leggi anche “Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti)



Quello che succede con le coppie ‘normali’, che vivono spesso separazioni ‘costose’, viene amplificato in presenza di grandi patrimoni e interessi ramificati, con conseguenze a lungo termine anche per i figli e per gli altri familiari. La speranza è che Francesco Totti e Ilary riescano ad accordarsi senza troppi scossoni. Intanto, tra rimpianti per l’ennesimo fallimento di un matrimonio da favola che sembrava eterno, ironie sugli ultimi mesi di gossip.



E ancora sulle gaffe più o meno recenti dei due e immancabili teorie ‘complottiste’ sull’ultima distrazione di massa per occultare i veri guai del paese, la fine di una delle love story più amate dagli italiani è trend topic su Twitter, con l’hashtag #Totti entrato tra i trend mondiali. È saldamente al primo posto nelle tendenze italiane da oltre 6 ore. L’ex capitano della Roma è stato citato in 14.266 tweet.

“Francè, che stai facendo?!”. Totti, il retroscena sulla mamma viene fuori solo ora. E riguarda Ilary Blasi