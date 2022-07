“Non possono farlo”. Totti e Noemi, Ilary Blasi dice no: imposizione nonostante il divorzio

Totti e Noemi vivono insieme, ma niente presentazioni ai figli. Ci sarebbe un altro patto tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi, freschi di divorzio dopo vent’anni insieme e tre figli: Chanel, Christian e la piccola Isabel. A inizi di luglio la notizia dell’addio, ufficializzata dopo tanti mesi di voci sulla crisi di coppia.

I due hanno cercato di nascondere e smentire, ma a luglio è arrivata la conferma con due comunicati all’Ansa, uno a firma di Totti e uno a firma della Blasi. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa Ilary Blasi.





Totti e Noemi vivono insieme, ma niente presentazioni ai figli

Poi il comunicato di Francesco Totti, che secondo il gossip avrebbe una relazione con la giovane Noemi Bocchi: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. Secondo Pipoltv, Francesco Totti e Noemi vivono insieme ma tra lui e l’ex moglie c’è un patto: vacanze con i figli, ma senza la nuova compagna.

“Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventano virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo”.

Quindi le parole sull’ex Capitano della Roma, che secondo la pagina sarebbe andato via da casa per trasferirsi da Noemi: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”.

“Lo ha fatto appena tornata”. Ilary Blasi, prima volta in Italia senza Francesco Totti: beccata proprio lì