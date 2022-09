La notizia della separazione (e delle vicende che ne conseguono) tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tener banco nelle cronache di gossip. Ora è il Corriere della Sera a fornire una importante anticipazione. Il quotidiano è sempre stato molto informato sulle vicende che riguardano l’ormai ex coppia e nelle ultime settimane ha parlato nei dettagli dell’ex capitano della Roma e della conduttrice.

Persone che gravitano intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sapere al Corriere della Sera che i due ormai ex sarebbero però tornati a vivere nella stessa casa, precisamente nella super villa situata all’Eur nella capitale Roma. E alla base di questa decisione presa di comune accordo ci sarebbe una motivazione molto importante. Le asce da guerra sarebbero state abbassate per evitare ulteriori conseguenze spiacevoli, anche se non è ancora chiaro se un accordo possa essere trovato in breve tempo.





Totti e Noemi a cena insieme: “beccati” al ristorante

Insomma i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono freddi, distaccati, ma civili allo stesso tempo. La sensazione è che tra i due ci possa essere un accordo e che si voglia evitare la battaglia legale. E proprio questa sensazione viene confermata dalle foto del settimanale “Chi”, in edicola a partire da mercoledì 7 settembre, con un servizio esclusivo. Infatti, dopo un’estate a distanza, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno cominciato di nuovo a frequentarsi con una certa regolarità. La nuova coppia non avrebbe resistito a non farsi vedere in pubblico.

I paparazzi li hanno sorpresi all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, stesso ristorante ‘del cuore’ dove un tempo Totti e Ilary pranzavano assieme. I due sono entrati e usciti in momenti differenti, una strategia utile per cercare di non farsi cogliere in flagrante dai fotografi all’esterno del locale. Paparazzi che sono ugualmente riusciti a cogliere momenti importanti. Francesco Totti cerca Noemi Bochi con lo sguardo, facendosi scudo con gli altri amici. Lei sembra sorridere. (Foto di Chi)

Insomma proprio quando l’accordo tra Totti e Ilary sembra essere vicino, l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di uscire allo scoperto e distendersi un po’ nel ristorante dove ha vissuto i suoi momenti più belli. All’Hostaria del Vicoletto – Totti non si è negato quando l’amico proprietario Biagio gli ha chiesto una foto – il numero 10 è di strada quando passa l’estate nella sua Sabaudia. L’accordo è vicino, dunque, anche se – come fa sapere Valerio Palmieri per “Chi” – “per Ilary non è mai stata una questione economica” considerato che “con il suo lavoro guadagna quanto basta per vivere bene e far vivere bene i figli”.

