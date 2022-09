Noemi e Totti insieme al mare. È questo il video pubblicato su TikTok e diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Come già ampiamente raccontato dal gossip estivo, i due hanno trascorso l’estate 2022 a pochi passi: lui nella villa di famiglia di Sabaudia, dove poco prima c’era Ilary Blasi, e lei a San Felice al Circeo.

Una novità per la 34enne romana, che quest’anno ha deciso di rinunciare alla vacanza in Sardegna per restare ‘accanto’ al Pupone. Pochi chilometri di distanza e diverse occasioni per vedersi nonostante la presenza dei fotografi che facevano spola tra le due famose località estive laziali.





Noemi e Totti insieme al mare a Sabaudia: il video su TikTok

Secondo i beninformati, i due si sarebbero incontrati al largo dello specchio d’acqua di Sabaudia, su uno yacht, lontani da occhi indiscreti ma a conferma non è mai stata pubblicata alcuna foto. Al contrario, invece, Francesco Totti è stato paparazzato a pochi passi dalla villa affittata dalla Bocchi a San Felice al Circeo, dove qualche giorno prima si trovava posteggiata l’auto della 34enne.

Tra le altre voci sulla coppia, alcune parlano di un bodyguard che l’ex Capitano della Roma avrebbe assunto per proteggere la compagna, poi ancora la gravidanza, smentita però dalle foto di una Noemi in grandissima forma in spiaggia. Dai due nessuna dichiarazione – o smentita – ma adesso spunta un video in cui si vedrebbero Noemi e Totti insieme.

Nel filmato pubblicato su TikTok e ricondiviso anche da diversi quotidiani, si vedono un uomo e una donna in mare – secondo chi ha filmato si tratterebbe di Noemi e Totti insieme – con l’acqua che gli arriva alla vita, mentre passeggiano e chiacchierano. Sulla schermata del filmato pubblicato da un bagnante la scritta “Totti e Noemi Bocchi a Sabaudia”, ma dal video non c’è la certezza che si tratti di loro.

“Ha chiamato proprio lei”. Totti e Ilary, si scopre soltanto adesso: “Lo fa per tutelare i figli”. Cosa è successo