“Non ne posso più”. Tommaso Zorzi, sono lacrime di disperazione: lo ha scoperto appena sveglio

Cosa succede a Tommaso Zorzi? Il popolare influencer vincitore del Grande Fratello Vip 5 sta facendo preoccupare i suoi fan. Nelle ultime ore, infatti, si sta molto parlando del pianto di Tommy. Già, avete capito bene, anche i ricchi (di follower sicuramente, del resto sono fatti suoi) piangono. Ma perché Tommaso Zorzi ha pianto? Pubblicando tra l’altro tutto sul suo profilo Instagram?

Non è la prima volta che accade: anche in passato Tommaso Zorzi si era sfogato e aveva voluto condividere la sua fragilità, il suo momento difficile con i suoi seguaci. Per non parlare di quella volta in confessionale nella Casa del GF Vip. In quel caso l’influencer parlò di amore. O meglio di assenza di amore. Accanto a lui, infatti in quel momento, non c’era nessuno e questo lo faceva soffrire. E piangere. Poi c’è stata la storia con il ballerino di Amici Tommaso Stanzani, ma è finita. E adesso, perché o per chi piange allora?

Tommaso Zorzi in lacrime la mattina presto: ecco perché

Proprio appena sveglio Tommaso Zorzi si è ritrovato in lacrime per quello che aveva visto su Instagram. Ma cosa aveva visto? È stato lui stesso a raccontarlo: “Ma perché di prima mattina succedono ‘ste robe? L’algoritmo mi mette queste cose al mattino, quando sono più sensibile“. Evidentemente la ‘storia’ di Tommy con l’algoritmo ha avuto un momento di down…

Tommaso ha raccontato che nella sua homepage vede spesso foto e video di animali in difficoltà e questo lo fa soffrire. In seguito ha spiegato: “Comunque ragazzi, davvero… L’algoritmo non può farmi questo. Mi capitano delle robe… che io veramente! E poi io con gli animali… Gente che trova cani abbandonati o che li porta a fare l’ultima puntura. Sono cose che io non posso vedere, specialmente di prima mattina. Non ne posso più, si deve un po’ calmare questo algoritmo“.

Tommaso Zorzi in lacrime a causa dell’algoritmo di Instagram pic.twitter.com/HHwJwGmHCr — disagiotv (@disagio_tv) August 19, 2023

Allora, a questo punto la domanda è: secondo voi l’algoritmo darà ragione a Tommy e si darà una calmata o continuerà imperterrito a mostrargli cose che lo fanno stare male? La questione, come vedete qui sopra, è stata rilanciata pure da DisagioTV che si occupa di gossip, news, tv e “chi più disagio ha più ne metta”. Ah, un’ultima cosa: voi a disagio come state messi?

