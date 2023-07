Momenti di grande preoccupazione per i fan del volto di Canale 5, che è apparso su Instagram con la flebo attaccata al suo braccio. Si è fatto vedere steso sul suo letto e con degli occhiali scuri. Quest’ultima scelta è stata motivata successivamente dal giovane, il quale ha parlato di un’altra problematica. Ha voluto puntare tutto sull’ironia, dato che nonostante abbia solamente 28 anni lo abbiamo già visto in questo stato fisico inaspettato.

Ovviamente sarà stato inondato di commenti in privato e alla fine ha pubblicato altre Instagram stories, nelle quali ha spiegato cosa gli è successo realmente. Il volto di Canale 5 ha fatto subito allarmare tutti con quella flebo al braccio, quindi sono state richieste spiegazioni immediate. Lui ha provato a tranquillizzare i suoi follower, ma siamo certi che molti di loro hanno trascorso delle ore piene davvero di ansia e timori.

Volto di Canale 5 si fa vedere con la flebo al braccio: cosa è successo

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, infatti è lui il volto di Canale 5, ricordiamo che ha vinto in passato il Grande Fratello Vip, che ricorso alla flebo, attaccata subito al braccio per farlo ristabilire il prima possibile. Ma possiamo subito dire che fortunatamente non siamo in presenza di problemi gravi di salute, ma è stata una sua decisione per stare meglio. Ha infatti rivelato che questa è una tecnica utilizzata da parecchia gente negli Stati Uniti. Inizialmente aveva detto: “28 anni e in splendida forma”, ovviamente ironicamente.

Questo il racconto di Zorzi: “No, raga, non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po’ il sangue, ti aiutano. Scusate gli occhiali da sole, ma ho qualcosa nell’occhio da questa mattina ed è un po’ rosso e gonfio“. Quindi, nessun allarme: si stava semplicemente rigenerando, presumibilmente per mettersi alle spalle un periodo di stress lavorativo.

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi è stato infatti impegnato in alcune interviste di grandissimo rilievo, visto che è riuscito ad avere un dialogo faccia a faccia con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Issa Rae e Simu Liu.