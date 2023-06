Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono sposati. Giornata speciale oggi, venerdì 16 giugno, per il fratello di Mario Balotelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, anche lui calciatore come il fratello maggiore con ultima esperienza quest’anno in D con l’Ospitaletto, ha detto sì alla fidanzata Giorgia Migliorati Novello. La cerimonia è stata celebrata oggi alle 15, nel Bresciano, da un sacerdote beneventano.

Si tratta di don Ezio Rotondi, parroco della Chiesa ‘Santa Maria Assunta e San Bartolomeo’ di Apice, che ha raccontato: “L’amicizia con Enock è quasi decennale, quando ero ancora parroco al quartiere di Capodimonte, a Benevento. All’epoca la parrocchia era frequentata da un altro grande amico, l’allora portiere della Strega Claudio Baican, che mi presentò il giovanissimo collega. In questi anni abbiamo mantenuto i contatti con frequenza, mi ha presentato la sua Giorgia e, successivamente, la giovane coppia ha partecipato al corso prematrimoniale della nostra Parrocchia, che ho organizzato on line a seguito dell’emergenza covid”.

Leggi anche: Fiori d’arancio al GF Vip: “La data delle nozze e gli invitati famosi”





La cerimonia, gli invitati, il fatidico sì di Enock e Giorgia

Enock e Mario Balotelli sono arrivati insieme e poi, ripresi in video da Francesco Oppini presente tra gli invitati con la fidanzata, sono entrati in chiesa. Tra gli invitati ci sono anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Tanti sorrisi, emozioni, un momento unico che in tanti hanno ripreso scattando foto e girando video con i cellulari.

Dopo la cerimonia Giorgia Migliorati ha pubblicato un post dove campeggiano le mani dei due novelli sposi con le fedi e la scritta: “Eternamente mio Eternamente tua Eternamente nostri”. I due si sono conosciuti nel 2020. Giorgia, influencer, è titolare di un salone di bellezza e di un’azienda di cosmetici.

Oggi è il grande giorno del matrimonio di Enock e Giorgia, auguri ragazzi 🧡 @barwuahenock1 pic.twitter.com/nvnuNR0Rax — Roby (@Roby22819002) June 16, 2023

Prima di fidanzarsi Giorgia e Enock sono stati grandi amici. Per il matrimonio Enock ha scelto suo fratello come testimone, l’altro è il rapper Prince The Goat del gruppo “Slings gangs”, molto seguito sui social. Enock aveva chiesto la mano a Giorgia già più di un anno fa e lo aveva fatto inginocchiandosi in modo molto romantico davanti a lei. Oggi i due hanno coronato il loro sogno: evviva gli sposi!

“Ci sposiamo”. Matrimonio per l’ex GF Vip. Proposta di nozze magica, circondato da amici e parenti