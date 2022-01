Fiori d’arancio al ‘Grande Fratello Vip’. Uno dei protagonisti di un’edizione del reality show di Canale 5 ha deciso di chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Ovviamente la risposta è stata affermativa e i due hanno celebrato l’avvenimento con un bellissimo video, pubblicato su entrambi i loro profili social. Su Instagram è stato immortalato il momento della proposta di matrimonio, che inevitabilmente ha provocato una reazione straordinaria dei follower, che hanno iniziato a complimentarsi con loro.

Tra i tanti messaggi inviati al vip e alla sua dolce metà anche quelli di alcuni ex compagni di avventura nella Casa più spiata d’Italia. La ragazza che diventerà sua moglie era apparsa anche attraverso alcuni video in occasione della sua presenza al ‘GF Vip’. C’erano anche stati dei momenti di tensione, infatti un’ex vippona aveva svelato di aver avuto un flirt con lui, ma la fidanzata non aveva mai avuto delle perplessità sul suo amore, che effettivamente è adesso culminato nel grande passo.

Questo il messaggio scritto dal personaggio famoso, fratello tra l’altro di un vip molto noto in Italia ma anche all’estero: “Sì, è successo davvero! Non so se fossi più emozionato per la proposta o per essere riuscito ad organizzare tutto nei minimi dettagli! Per me è stato un momento magico, circondato da amici e parenti speciali…Voglio ringraziare tutti voi per le congratulazioni e vorrei fare un ringraziamento speciale al Borgo Glazel… Non avrei potuto scegliere un luogo migliore per compiere questo passo!”.





A chiedere la mano alla sua Giorgia è stato Enock Barwuah, ex gieffino e fratello del calciatore Mario Balotelli. Non è stata rivelata la data ufficiale della celebrazione delle nozze, ma sta di fatto che succederà molto presto. Infatti, vedremo a breve i due salire all’altare e coronare il loro sogno. Letteralmente entusiasta Enock Barwuah, pazzo d’amore della bellissima Migliorati. Anche lei è parsa molto felice di questa proposta e fra poco potremo dunque definirli ufficialmente una coppia sposata.

Enock Barwuah, classe 1993, è il fratello minore di SuperMario Balotelli. E anche lui è un calciatore. Enock e la futura moglie Giorgia si conoscono da tantissimi anni, anche se la relazione sentimentale non è iniziata moltissimo tempo fa. Ha partecipato all’edizione numero cinque del ‘GF Vip’ e a causa di una parola, considerata razzista nei suoi confronti, Fausto Leali aveva subito il provvedimento di espulsione.