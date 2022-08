Matrimonio GF Vip 5: ora è certo e c’è anche la data. A svelarla, così come i dettagli circa testimone di nozze e invitati famosi, che hanno condiviso con lo sposo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, è il settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi.

Che i fiori d’arancio fossero nell’aria per l’ex concorrente del GF Vip 5 non è proprio una novità. La proposta di matrimonio era infatti arrivata a gennaio scorso: “Sì, è successo davvero! Non so se fossi più emozionato per la proposta o per essere riuscito ad organizzare tutto nei minimi dettagli! Per me è stato un momento magico, circondato da amici e parenti speciali…Voglio ringraziare tutti voi per le congratulazioni e vorrei fare un ringraziamento speciale al Borgo Glazel… Non avrei potuto scegliere un luogo migliore per compiere questo passo!”.





Matrimonio GF Vip 5: c’è la data

Con questa parole Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, aveva accompagnato il video della proposta di matrimonio alla sua Giorgia Migliorati Novello. Classe 1993 e anche lui calciatore, conosce la fidanzata da diversi anni, anche se la relazione sentimentale non è iniziata moltissimo tempo fa. E come anticipato si è fatto conoscere dal pubblico al GF Vip 5.

Dopo aver preso parte al reality show insieme ad Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah ha deciso di concentrarsi sulla famiglia, prendendo la decisione di portare all’altare la compagna Giorgia nei prossimi mesi. Il conto alla rovescia è già iniziato, come anticipa Chi.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela infatti la data del matrimonio dell’ex GF Vip 5 e anche qualche altra curiosità: “La data è fissata: Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, sposerà la sua Giorgia nel giugno del 2023. Al party invitati alcuni suoi ex colleghi del Gf Vip. Ci sarà Francesco Oppini. E ci sarà Andrea Zelletta. Testimone dello sposo, il fratello Mario”.

