“Quando tocchi il fondo”. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di UeD, dopo l’addio ci sono i fatti

Ormai è finita la storia d’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La coppia che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne (nel 2016 si sono anche sposati) si è detta addio. Da giorni si rincorrevano le voci sulla rottura, ma solo nelle ultime ore l’ex tronista ha confermato quello che si era abbondantemente capito dal momento che dai suoi profili social sono sparite le foto di coppia.

Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portato Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo a chiudere la loro storia d’amore. Entrambi preferiscono mantenere un profilo basso, soprattutto l’ex corteggiatore che ancora non si è espresso sulla questione. Qualcosa in più ha rivelato l’ex tronista che ha deciso di raccontare ai follower qualche dettaglio sulla situazione che sta vivendo e che ha vissuto nelle settimane passate.





Teresa e Salvatore di UeD, lei confessa: “Sono stata malissimo”

Teresa Cilia ha raccontato che non è facile procedere serenamente con la propria vita dopo la fine di un matrimonio o di una lunga relazione. In tutti i casi la ragazza non ha alcuna intenzione di abbattersi, anzi. Nei giorni scorsi, prima ancora dello sfogo delle scorse ore, ha condiviso varie foto in cui appare sorridente, per dimostrare che la vita va avanti e che c’è sempre una luce da seguire. “Vi racconto una storia: Alla fine lei ce la fa”, ha scritto qualche giorno sul suo profilo Instagram, dove ha eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme a Salvatore Di Carlo.

Teresa Cilia di Uomini e Donne ha anche ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto che le stanno riservando dopo l’uscita delle prime indiscrezioni sulla rottura con l’ormai ex marito. “Non serve strappare le pagine della vita basta saper voltare pagina e ricominciare” e ancora “Ridi ogni volta che puoi”. “L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso. Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla”.

Così, Teresa Cilia cerca di infondere “forza e coraggio” e fa presente che in queste situazioni “bisogna sempre rialzarsi”. Non nega che i dispiaceri ci sono e sa di non essere l’unica ad averli. Ma è necessario per l’ex tronista dare “il giusto peso alle cose”. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo erano sposati dal 2016: la coppia nata a UeD ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Lei ora lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio. In passato l’ex tronista era nello staff di C’è posta per te ma a un certo punto ha però preferito lasciare Roma e tornare a vivere in Sicilia con il marito.

“Siete pronti allo scandalo?”. Bomba su UeD e Maria De Filippi: qualcuno ha già scoperto