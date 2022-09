“Siete pronti allo scandalo?”. Bomba su UeD e Maria De Filippi: qualcuno ha già scoperto

Sempre più vicino l’inizio di Uomini e Donne e le ultime notizie sono a dir poco interessanti. Nel programma di Maria De Filippi previsti scandali un po’ ovunque, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate nelle scorse ore. C’è grande attesa per l’inizio del dating show di Canale 5, che ha subito un nuovo slittamento. Non partirà lunedì 19 settembre, ma il giorno successivo per lasciare spazio allo speciale dedicato alla regina Elisabetta, nel giorno in cui saranno seguiti i funerali di Stato della sovrana.

A Uomini e Donne i colpi di scena sono ormai dietro l’angolo e si sa già chi potrebbe scatenarli. Maria De Filippi è pronta per nuovi scandali e dinamiche intriganti. Parlando di Riccardo Guarnieri invece, Deianira Marzano ha deciso di scagliarsi contro il cavaliere originario di Taranto. L’esperta di gossip ha commentato così l’ennesimo articolo sul comportamento del tarantino davanti alle telecamere di Canale 5: “Arrivano duemila segnalazioni e foto e lui cerca l’anima gemella in tv”. Vedremo cosa accadrà su questo fronte.





Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta per gli scandali in studio

Qualche aggiornamento sulla nuova stagione di Uomini e Donne è già trapelata nei giorni scorsi, essendoci state delle registrazioni. Si è saputo ad esempio che Gemma Galgani è stata rifiutata da un cavaliere e poi lei a sua volta ha respinto le avance di un altro uomo. Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci saranno altre occasioni di confronto e il cavaliere ha anche sfiorato una rissa. Ma Maria De Filippi sarebbe conscia del fatto che dovrebbero esserci scandali ovunque. Andiamo a scoprire qualche anticipazione.

A sganciare la bomba è stato il settimanale Mio, che ha scritto a proposito dell’imminente avvio di Uomini e Donne: “De Filippi torna con Ida, Gemma e gli altri protagonisti più amati e prepara una stagione ricca di scandali e colpi di scena”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ma già dalla prossima inizieremo a capirne qualcosa in più. Con le prime puntate si inizieranno a comprendere quali saranno le dinamiche e soprattutto se ci saranno possibilità di far nascere nuove coppie.

“Riunione di scaletta. Saki”, la didascalia del post in cui la mitica Maria De Filippi è seduta su un divano con il suo cagnolino, che ha anche partecipato attivamente a una puntata della scorsa edizione di UeD. Questa l’immagine che ha pubblicato l’autrice e suo braccio destro, Raffaella Mennoia, su Instagram, visto che Queen Mary non ha profili personali.

Maria De Filippi pronta a tornare: la foto inedita negli uffici di UeD