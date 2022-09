Maria De Filippi sta per tornare in onda con UeD. Il dating show amatissimo del pomeriggio di Canale 5, le cui registrazioni sono iniziate da giorni, sarà in tv dal prossimo 19 settembre. Domenica 18 settembre, invece, sarà il turno della nuova edizione di Amici, mentre per Tu Sì Que Vales e C’è posta per te bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Tornando a UeD, uno dei programmi più longevi di Maria De Filippi, le ultime registrazioni risalgono al 12 settembre scorso e le anticipazioni trapelate svelano importanti novità sui protagonisti del trono over. Come Roberta Di Padua, che ha chiuso la conoscenza con Alessandro, ma ha deciso di rimanere nel parterre.





Maria De Filippi UeD, la foto inedita

Fabio Mantovani e Isabella Ricci sono tornati in studio per raccontare come vanno le cose da marito e moglie; Gemma Galgani, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere, arrivato in studio per corteggiarla e Tina Cipollari ha già chiamato il medico degli studi. Infine ancora discussioni forti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri così come tra Armando Incarnato e Alessandro.

Non li vediamo ancora in tv ma Maria De Filippi e la sua redazione sono tornati a lavorare già da settimane negli studi di UeD. E proprio dagli uffici ecco spuntare una foto inedita che ritrae Queen Mary: è stata scattata dalla sua collaboratrice Raffaella Mennoia, che l’ha poi condivisa sul suo profilo Instagram.

“Riunione di scaletta. Saki”, la didascalia del post in cui la mitica Maria De Filippi è seduta su un divano con il suo cagnolino, che ha anche partecipato attivamente a una puntata della scorsa edizione di UeD. La conduttrice, com’è noto, non ha i social ed è raro imbattersi in scatti privati come questi che, inevitabilmente, fanno il pieno di like.

