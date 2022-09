Ancora un’anticipazione clamorosa su Uomini e Donne e soprattutto su Gemma Galgani, con il medico chiamato da Tina Cipollari. Un episodio inaspettato, di fronte al quale gli utenti sono rimasti a bocca aperta. A fornire anticipazioni su questa questione è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Nella giornata di lunedì 12 settembre ha infatti avuto luogo una registrazione del dating show e sono spuntati fuori retroscena veramente pazzeschi e quasi inediti.

Di Uomini e Donne e Gemma Galgani si era parlato anche nei giorni scorsi, ma non ovviamente per l’intervento del medico di cui vi parleremo a brevissimo: “Nella registrazione di mercoledì era sceso un nuovo corteggiatore per Gemma, ma lei non l’ha tenuto!”. Quindi, dopo la delusione derivante dal cavaliere Didier che l’ha rifiutata, è stata la dama piemontese stavolta a respingere un corteggiamento. Ma ora la dama piemontese è stata protagonista di un’altra vicenda ‘scioccante’.





Uomini e Donne, per Gemma Galgani chiamato il medico

Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover, a proposito di Uomini e Donne ha innanzitutto detto: “Vi ricordo che questa settimana quella del 12 settembre è l’unica registrazione di UeD (salvo eventuali cambiamenti). Mercoledì ci sarà la prima di Amici 22, mentre sabato si registrerà C’è posta per te”. Prima di dirvi di Gemma Galgani e del medico intervenuto in studio, è stato anche scritto: “Trono Over ancora una volta al centro di litigi e discussioni. Ida contro Riccardo e Armando contro Alessandro”.

Poi è stato aggiunto: “Roberta e Alessandro raccontano dell’uscita fatta a cena, ma hanno deciso di interrompere la conoscenza. Roberta rimarrà comunque nel parterre delle dame. Ospiti Isabella e Fabio! Nuovo corteggiatore per Gemma, Tina voleva farla visitare dal medico”. E infine: “Habemus finalmente il nome di qualche corteggiatrice: Federico ha fatto un’esterna con una di nome Carola, l’altro con una ragazza che si chiama Noemi. Proseguono le conoscenze. Esterne anche per le ragazze”.

Intanto, l’ex UeD Soraia Allam Ceruti ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Dapprima ha rivelato di essersi sottoposta ad un’operazione estetica al naso. Il volto di Uomini e Donne ha infatti spiegato di essersi rifatta il naso per motivi di salute: “Non per l’estetica ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta”. Per quanto riguarda il rapporto con Federica Aversano, Soraia Ceruti si è detta entusiasta del nuovo ruolo come tronista.

