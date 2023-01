Crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il gesto sotto gli occhi di tutti. Il pettegolezzo non fa che circolare da circa una settimana, dopo alcuni indizi raccolti sulla vita di coppia. Belen poco attiva sui social e nessuna foto di Stefano sul profilo, così come nessun post dopo l’ospitata del marito a C’è Posta per Te. Dopo il gesto della mamma di Belen, oggi arriva anche quello dell’ex ballerino.

Il gesto di Stefano De Martino per Belen Rodriguez. L’ipotesi che la coppia potesse trovarsi ad affrontare un altro periodo di crisi ha decisamente turbato l’animo dei fan. Una prima smentita, però sarebbe arrivata grazie al gesto della mamma di Belen. Veronica Cozzani ha ben pensato di pubblicare uno scatto di sua nipote Luna Marì e Stefano De Martino sullo sfondo. Ma questo non sembra essere bastato ai fan per tornare a dormire sogni più sereni.

Il gesto di Stefano De Martino per Belen Rodriguez: “Spacca tutto”

Oggi il gesto arriva anche da parte di Stefano De Martino e ovviamente non poteva che essere rivolto alla sua dolce metà Belen Rodriguez. Altro che crisi di coppia, si potrebbe dire. E infatti nelle ultime ore la splendida mamma di Santiago e Luna Marì ha condiviso sui social una foto che mostra un regalo a sorpresa ricevuto dal marito Stefano. La conduttrice de Le Iene si trovava nel camerino degli studi di Italia 1, ma prima ha pensato di condividere una storia Instagram in cui ha mostrato la lettera con tanto di scritta: “Spacca tutto gordi, te amo”. (“Mentre lui era in studio”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, succede durante C’è Posta per Te).

Insomma, nessuna maretta tra i due che si continuano a godere l’amore ritrovato dopo un periodo di allontanamento che molti fan hanno temuto potesse essere definitivo. Pace fatta già da diversi mesi, e nessuna aria di crisi: Stefano e Belen sono uniti e complici e forse qualche impegno lavorativo di troppo li sta solo tenendo più distanti dai social.

E che i due siano fieri l’uno dell’altra lo si sa molto bene. Infatti in occasione di Bar Stella, format che vede alla guida del timone il marito Stefano, la showgirl argentina ha scritto un post con tanto di didascalia cje recitava: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiunto altro. Orgogliosa della tua essenza”.