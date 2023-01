Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, fuori la verità. Nel corso della puntata di C’è Posta per Te, l’ex ballerino e papà di Santiago è stato il protagonista di una sorpresa tra mamma e figlia. Lui sorridente nello studio televisivo di Maria De Filippi, mentre Belen assorta in un silenzio che è apparso decisamente loquace per molti fan. In poche ore, la notizia sulla presunta crisi di coppia si è diffusa in rete alla velocità della luce.

La mamma di Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi tra la figlia e Stefano De Martino. Non sarebbe la prima volta per la coppia: i fan hanno assistito a diversi momenti di crisi tra di loro. I due infatti hanno vissuto un primo allontanamento nel 2015 e ancora nel 2020. Fan in allarme dunque, ma anche piuttosto abituati ai colpi di scena che ribaltano la situazione nel giro di poco tempo.

Leggi anche: “Me l’ha detto lui”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, bomba-gossip: arriva la clamorosa soffiata





La mamma di Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla presunta crisi tra la figlia e Stefano De Martino

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato ad accendere i riflettori su di loro. Nello specifico i sospetti sono nati anche alla luce dei post di famiglia sempre più rari sul profilo social della modella e showgirl. E ancor più dopo l’ospitata di Stefano nello studio tv di Maria De Filippi. Anche in tal caso, la mamma di Santiago e di Luna Marì non avrebbe condiviso nessun post sul marito, cosa che invece è sempre avvenuta in passato. Un momento di crisi? Scatta l’allarme tra i fan, ma ci ha pensato la mamma di Belen a mettere a tacere ogni pettegolezzo. (“Mentre lui era in studio”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, succede durante C’è Posta per Te).

La mamma della splendida modella e showgirl argentina, Veronica Cozzani, ha ben pensato di rispondere attraverso una foto decisamente loquace. Un momento di quotidianità familiare nello scatto che mostra Luna Marì con addosso la maglia della nazionale argentina e sullo sfondo Stefano De Martino. Insomma, la situazione sembra non allarmare e la coppia non appare in alcun modo lontana.

E a proposito di grandi rivelazioni, nelle scorse settimane Belen Rodriguez si è lasciata andare a una confessione molto personale sulle colonne del settimanale F – come ripreso da FanPage. In merito alla storia con De Martino ha detto: “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea”, confida Belen al lettori del settimanale: “Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.