Stefano De Martino a C’è posta per te. Un grande e acclamato ritorno per il marito di Belen Rodriguez nello studio televisivo di Maria De Filippi. Eppure il dettaglio sta continuando a preoccupare i fan. Aria di crisi tra l’ex ballerino e la mamma di Santiago? I riflettori restano accesi su di loro.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi? Questa la domanda che continua ad aleggiare tra i fan della coppia, ancora più se a non sfuggire è un dettaglio per molti alquanto loquace. Ma procediamo con ordine perché tutto ha avuto inizio dalla puntata di C’è Posta per Te quando l’ex ballerino è stato chiamato in studio per fare una sorpresa alla giovane Alessia che ha perso entrambi i genitori e che è stata cresciuta dalla zia.

Leggi anche: “Me l’ha detto lui”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, bomba-gossip: arriva la clamorosa soffiata





Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi? Fan in allarme dopo la puntata di C’è Posta per Te

Stefano De Martino ha infatti una grande fan, ovvero la zia di Alessia, ma dopo la puntata di C’è Posta per Te sui social network gli utenti hanno fatto notare un dettaglio non da poco: Belen Rodriguez, a differenza di altre volte, non avrebbe condiviso nulla sul proprio profilo social a riguardo del marito ospite di Maria De Filippi. (“È già stato informato”. Stefano De Martino, arrivano brutte notizie: si è saputo poco fa).

Nessuna immagine di Stefano ospite del programma, nessun post attraverso cui Belen ha elogiato pubblicamente i lavori del marito; tutto questo ha fatto scattare l’allarme ‘crisi di coppia’ . Il dettaglio continua a ricondursi a quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Infatti sul profilo social di Belen sarebbero sempre più rari i riferimenti alla vita di famiglia. Solo di recente su Instagram, Belen si è limitata a condividere solo qualche video dei figli Santiago e Luna Marì e una sponsorizzazione di Hinnominate.

Nessun like o dediche d’amore tra lei e Stefano; per i fan tutti gli indizi porterebbero a sottolineare che la coppia potrebbe trovarsi un momento di crisi. E purtroppo non sarebbe neanche la prima volta che accade. I due infatti hanno vissuto un primo allontanamento nel 2015 e ancora nel 2020. Fan in allarme dunque, ma anche piuttosto abituati ai colpi di scena che ribaltano la situazione nel giro di poco tempo.