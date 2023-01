Belen Rodriguez e Stefano De Martino, aria di crisi. I due personaggi noti del mondo dello spettacolo sono tornati insieme e stanno vivendo una nuova fase della loro lunga e travagliata storia d’amore. Era il 2012 quando la showgirl argentina ‘strappava’ il ballerino a Emma Marrone. Il 20 settembre dell’anno dopo sono arrivate le nozze e poi l’aprile successivo la nascita di Santiago. Sembrava la coppia più bella del mondo, ma nel 2015 è arrivata la rottura.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati, ma non divorziati. I due non hanno mai voluto firmare i documenti, un fatto che spiega parecchio del loro speciale legame. E non è un caso, quindi, se dopo diverse relazioni, Belen e Stefano sono tornati insieme nel 2019. Anche in questo caso, però, la storia si ripete. Arriva una nuova crisi e quindi un’altra rottura. Belen si mette con Antonino Spinalbese, i due mettono al mondo Luna Marì, ma a gennaio 2022 si lasciano. E, per la terza volta, Belen torna da Stefano.

L’indiscrezione bomba su Belen e Stefano

Secondo le ultime indiscrezioni del web tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe aria di crisi. A sganciare la bomba è Amedeo Venza che rivela: “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”.

Insomma, non si tratta di semplici voci non confermate, ma di un’indiscrezione che trova conferma in alcuni indizi. L’assenza di Stefano dalla casa di lei, i lik e i commenti social che mancano e poi quella persona vicina al fratello di Belen che afferma che non c’è più l’armonia di una volta. Insomma, cosa succede? Davvero siamo vicini all’ennesima rottura?

In ogni caso prima di arrivare a facili conclusioni è bene ricordare che Stefano De Martino in questo periodo è impegnato con il suo spettacolo teatrale. Dunque potrebbe essere lontano da casa di Belen proprio per questo motivo. Intanto, invece, la showgirl argentina si gode la sua famiglia e trascorre le sue giornate con i figli Santiago e Luna Marì. Forse sarà il tempo a svelarci come stanno davvero le cose tra i due…

