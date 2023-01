Belen Rodriguez paparazzata con Luna Marì, è polemica. Si sa, i paparazzi fanno questo: inseguono ovunque i vipponi e li immortalano, in qualsiasi situazione si trovino. Più volte personaggi famosi hanno reagito malamente di fronte alle insistenze dei fotografi arrivando perfino alle mani. Stavolta la showgirl è stata beccata al parco insieme alla figlia Luna Marì da Whoopses e ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram.

Proprio su Belen e Luna Marì si era concentrata l’attenzione dei telespettatori del GF Vip che erano convinti che Antonino Spinalbese avesse lasciato la casa solo per vedere la figlia. In realtà l’hair stylist ha dovuto affrontare una piccola operazione chirurgica per una cisti. Al suo rientro nella Casa è scoppiata anche una polemica perché al momento lui ha una stanza e un bagno tutti per sé, a differenza degli altri. Ma i motivi sono medici. E comunque questa è un’altra storia. Parlavamo di Belen e paparazzi…

Il video di Belen e le polemiche sui paparazzi

Il post con il video di Belen Rodriguez al parco con la figlia è stato commentato da moltissimi follower. Alcuni di loro contestano alla conduttrice di avere un atteggiamento costruito, come se fosse sempre in posa: “Ma riesci una volta nella vita ad essere spontanea?! Anche al parco con tua figlia sei sempre in posa….che tristezza😒”. In tanti danno ragione a Belen, ma la polemica ormai è innescata e allora lei decide di rispondere.

A chi l’ha accusata di mettersi in posa per i fotografi Belen Rodriguez risponde seccata: “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli. Sono fatti miei”. C’è addirittura chi sostiene che lei faccia la fi** e Belen ribatte: “Io non faccio la f**a, io divento rigida perché vorrei tanto riuscire ad uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto ‘Ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto?’. Quindi è per quello che sono seria, perché me la prendo, perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”.

E in effetti diversi followers danno ragione a Belen: “più che faccia in posa è più una faccia che esprime la rottura di palle di non avere un momento intimo con la figlia….. ok essere famosi ma quando c’è la famiglia di mezzo dovrebbero iniziare ad essere un po più intelligenti certe persone…… la privacy è giusto farla vivere anche fuori e non solo dentro le mura domestiche…. mica deve essere una punizione il fatto di essere conosciuti dietro uno schermo”.

Tra l’altro sono stati proprio i paparazzi uno dei motivi per cui Belen si è lasciata con Antonino Spinalbese come quest’ultimo ha dichiarato. Il gieffino aveva infatti spiegato di non essere abituato a fare quel tipo particolare di vita.

