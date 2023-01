“Ho avuto tre aborti”. Belen Rodriguez choc, la dolorosa confessione: “Cosa mi è successo”

Belen Rodriguez si confessa in una lunga intervista al settimanale F. Parla di Stefano De Martino, dei figli, fa riferimento anche ad Antonino Spinalbese. In vista della ripartenza de Le Iene, che conduce su Italia1, torna a parlare del suo grande amore per Stefano De Martino, tra passato, presente e soprattutto futuro “stavolta voglio sia per sempre”. “Quando ci siamo messi insieme lui aveva 22 anni, io 26, eravamo due pischelli e per giunta famosi” ricorda Belen Rodriguez parlando dell’amore per il conduttore.

“Entravamo in un meccanismo che non conoscevamo. Non eravamo due nella coppia, ma migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, prosegue la showgirl argentina che poi racconta di essere tornata nuovamente con Stefano De Martino non per il figlio, ma perché “amo questa persona. Oggi mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine. Se cerchi di scappare da qualcuno che ami non ce la fai, te lo ritrovi sempre davanti”.

Belen Rodriguez lo racconta solo adesso: “Ho avuto tre aborti”

Il passaggio più delicato dell’intervista è quello che riguarda gli aborti. Già nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese aveva accennato qualcosa, ora Belen Rodrigue conferma e svela altri dolorosi dettagli: “Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita, due prima di Santi e uno fra Santi e Luna. Lì per lì ne ho sofferto ma poi ho avuto altri figli, quindi oggi non è né un dolore né un rimpianto. Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo”.

La maternità ha cambiato Belen Rodriguez, soprattutto la seconda, quando è nata Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese: “Quando ho avuto Santi a 28 anni ero inconsapevole, per niente apprensiva. A quasi 40 anni sono una donna e anche il fisico è diverso.” E racconta così un lato più umano: “Con Luna ho avuto difficoltà con le notti, arrivati ai suoi 8 mesi ero disperata: aiuto tate, dove siete?”.

C’è anche un riferimento ad Antonino Spinalbese: “Quando ho deciso di chiudere con lui (Stefano De Martino, ndr) e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”. E invece è scattato qualcosa che li ha nuovamente uniti: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata”.