Bufera su Verissimo e Silvia Toffanin. Ma anche su Belen Rodriguez. La notizia arrivata nelle ultime ore ha letteralmente mandato in molti fuori di testa, innervositi da una scelta che non è stata gradita nella maniera più assoluta. Una fine dell’anno tutt’altro che serena per la trasmissione di Canale 5 e la conduttrice televisiva. Il pubblico ha protestato vivacemente contro il programma, con messaggi durissimi scritti sotto un post messo sul social network Instagram. E chissà se ci saranno dei dietrofront o se la produzione andrà avanti per la sua strada.

Verissimo e Silvia Toffanin sono state criticate duramente dai telespettatori per una decisione assunta nelle scorse ore. A proposito della presentatrice tv, c’è stata anche una polemica su di lei in merito ad un suo presunto rifiuto al Festival di Sanremo dell’anno prossimo. Pare che Amadeus le abbia fatto una proposta, ma avrebbe detto di no perché preferirebbe concentrarsi unicamente sulla conduzione di Verissimo e anche perché lei non avrebbe voglia di immergersi in quella esperienza tv.

Verissimo, bufera sul programma e su Silvia Toffanin

Come è stato annunciato da Verissimo su Instagram, Silvia Toffanin sarà presente nel piccolo schermo anche nel pomeriggio di sabato 31 dicembre, quindi alla vigilia di Capodanno. Ma in replica, infatti le nuove puntate sono sospese per queste festività natalizie. E i telespettatori potranno avere l’opportunità di rivedere una vecchia intervista di Belen. Ma ecco servito il colpo di scena: il pubblico non ha accettato di buon grado questa decisione di Canale 5 e sono stati innumerevoli i commenti negativi apparsi in rete.

Verissimo trasmetterà l’intervista, fatta ad ottobre, alla showgirl argentina Belen Rodriguez. Questo l’annuncio del programma: “Sabato rivivremo a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, la storia della meravigliosa Belen Rodriguez. Non mancate”. E gli utenti hanno reagito così: “Ma se non va a queste trasmissioni non se la ca*** più nessuno”, “Alla settecentesima intervista che avrà da dire?”, “Ma basta, l’avete adottata?”, “Vi prego, basta. Non ci posso credere”. Ma poi c’è chi ha difeso anche la trasmissione.

Infatti, altri telespettatori hanno sottolineato il fatto che non si trattava di una nuova intervista rilasciata da Belen Rodriguez ma di una riproposizione di quella già trasmessa un paio di mesi fa. Quindi, molti di loro non hanno letto con attenzione l’annuncio di Verissimo e sono esplosi di rabbia.