Fuori solo ora qualcosa di inedito su Belen Rodriguez e Teo Mammucari, che condividono l’esperienza de Le Iene. Proprio la trasmissione di Italia 1, sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha voluto rendere noto un video nel quale i due hanno avuto un battibecco. Ma non è stata l’unica cosa mostrata agli utenti, che hanno così potuto vedere ciò che accade anche dietro le quinte. Queste scene non erano infatti mai state mandate in onda, ma ora è arrivato una sorta di ‘regalo’ per questo inizio di 2023.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari a Le Iene sono una coppia che piace a parecchi telespettatori. Il feeling lavorativo che si è creato tra i due è apprezzato da tantissima gente, eppure qualche momento di tensione è stato vissuto anche da loro. La showgirl argentina e il conduttore hanno dato vita ad un siparietto clamoroso. Poi in questo filmato si è potuto vedere anche Teo leggere alcuni messaggi contro di lui, come ad esempio: “Ma esiste ancora Teo Mammucari?”. E quest’ultimo: “Vaff***”.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, lite a Le Iene

Prima di parlarvi della natura del diverbio tra Belen Rodriguez e Teo Mammucari, lui ha letto altri commenti offensivi come: “Consiglio per gli uomini: se ti tingi i capelli, tingiti anche la barba perché altrimenti sembri a Teo Mammucari”. E il presentatore ha replicato: “Oggi si rifanno tutti la faccia, il naso, io mi tingo due ca*** di capelli e mi rompete i cog***? Ma si vede che sono tinti? Ok, si vede”. Dopo una serie di insulti ai suoi danni, la sudamericana è scoppiata a ridere e anche in questa occasione Teo non è stato dolcissimo.

Teo Mammucari ha debuttato così nella lite, possiamo però anticiparvi assolutamente scherzosa, con Belen Rodriguez: “Fai stare zitta Belen. Hai rotto il ca*** Belen, devi stare zitta. Io sto girando”. E lei: “Ho il ciclo”. Immediata la controreplica di Mammucari: “Ma se hai detto che ti viene domani”. Poi ancora: “Che ca*** ridi Belen? Perché ho il collo moscio? Però a fare questo programma ti vengono i complessi”. Ovviamente non c’è stata davvero tensione e i due potranno continuare a lavorare insieme senza intoppi.

Teo Mammucari è un volto molto familiare de Le Iene, infatti nel 1999 è stato un inviato e poi l’ha condotta dal 2013 al 2015, nel 2017 e 2018 prima di riprendere la conduzione insieme a Belen Rodriguez a partire dal febbraio 2022. Nel 2020 invece ha conquistato la prima edizione de Il cantante mascherato di Milly Carlucci.