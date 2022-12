Belen Rodriguez e Teo Mammucari, i rumos si fanno avanti. Una coppia televisiva consolidata e apprezzata dai fan, ma che potrebbe andare incontro a una notizia inaspettata. Cosa accadrà in previsione del nuovo anno in arrivo? Spetterà sempre a loro la conduzione del programma di Italia 1? A lanciare il rumor Giuseppe Candela su Dagospia.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari resteranno a Le Iene? Una guida del timone del programma impeccabile e i frutti sono stati più che raccolti. Ma con l’arrivo del nuovo anno anche il mondo della televisione potrebbe andare incontro a qualche cambiamento. A parlarne Giuseppe Candela su Dagospia che lascia avanzare alcune ipotesi sulle sorti della conduzione del programma in onda sulla rete Mediaset.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari resteranno a Le Iene? Il rumor fa il giro del web

“A inizio 2023 Belen Rodriguez e Teo Mammucari torneranno alla conduzione de “Le Iene”, confermati anche nella seconda parte della stagione”, poi il rumor: “Eppure nei corridoi di Cologno Monzese, qualcuno ipotizzava cambiamenti improvvisi, accennando anche al nome di Enrico Papi. Per ora la coppia Belen-Mammucari andrà avanti, la prossima stagione si vedrà”. Insomma, stando a quanto si apprende all’orizzonte qualche piccolo cambiamento potrebbe essere messo in conto. (“È l’ultima volta”. Tu sì que vales, Maria De Filippi stanca di Teo Mammuccari: bomba in diretta).

Tempo fa si è appreso su TvBlog, un retroscena svelato da Teo Mammucari retroscena che pare si sia trovato molto bene al fianco di Belen Rodriguez. E pare inoltre che sia stato proprio Teo Mammuccari a volere la modella argentino tutta per sè.

Per Belen il programma ha rappresentato un grande sogno andato a buon fine. E la coppia televisiva, di base, era stata protagonista indiscussa di un altro palcoscenico che pare abbia rafforzato la complicità lavorativa. Insieme a Tu Sì Que Vales, dove svolgono rispettivamente il ruolo di conduttrice e di giudice. I fan restano dunque in attesa di un’effettiva conferma.