Belen Rodriguez ha fatto un annuncio importante sulla sua salute e i fan sono rimasti senza parole. Si era già intuito nei giorni scorsi che qualcosa non stesse andando benissimo, infatti lei aveva confessato di non essere in buone condizioni. Ma ora la showgirl argentina, al settimo cielo comunque nelle ultime ore per la vittoria dei Mondiali di calcio della sua nazionale capitanata dal fenomeno Lionel Messi, ha spiegato qualche ora fa cosa le è successo davvero. E ad essere coinvolta era stata anche la figlia Luna Marì.

Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, Belen Rodriguez in questo annuncio si è soffermata sulla sua salute messa a dura prova negli ultimi giorni. Non è stata affatto bene, infatti ha rischiato seriamente anche di non prendere parte alla puntata de Le Iene. I suoi follower volevano saperne di più in particolare sull’origine del malanno e adesso tutti i dubbi sono stati sciolti dalla moglie di Stefano De Martino. Vediamo insieme quindi cosa le è successo recentemente.

Belen Rodriguez, annuncio sulla sua salute

Belen Rodriguez ha ammesso in questo suo annuncio sullo stato di salute di aver commesso anche un errore, che purtroppo le è costato caro. Ora la situazione sta rientrando piano piano alla normalità, col peggio che sembra essere alle spalle, ma certamente ha vissuto dei momenti indimenticabili in senso negativo. La sudamericana è stata costretta a rimanere a letto per un certo periodo di tempo, visto che si sentiva davvero male ed aveva grosse difficoltà a restare in piedi a causa della grande debolezza.

Quindi, Belen Rodriguez si è rivolta così ai suoi fan attraverso delle Instagram stories: “Non mi piace dare mai brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo. Sono stata a letto sei-sette giorni perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico. Mi sono presa questa bella variante australiana. Circa tre settimane fa avevo già preso l’antibiotico perché sono dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta. Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa, non sono riuscita ad alzarmi dal divano”.

Infine, Belen ha chiosato: “Ecco perché sono stata assente su Instagram, adesso però sto un pochino meglio e la vittoria dell’Argentina mi ha tirato su il morale”. Quindi, si è beccata una forte influenza e la variante australiana in particolare, ma ora le sue condizioni sono migliorate sensibilmente.