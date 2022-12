Brutte notizie per Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì, che hanno accusato problemi di salute. A raccontare tutto è stata la showgirl argentina in una Instagram story. Nelle scorse ore c’erano state le prime avvisaglie, visto che la moglie di Stefano De Martino era parsa non in buone condizioni, mentre si trovava sul suo letto. Ma non aveva scritto nulla di significativo come didascalia, se non inserire uno sticker raffigurante una giraffa col termometro, il che faceva comunque presagire dei malanni in corso.

Ma ora Belen Rodriguez ha parlato di lei e di sua figlia Luna Marì, confermando di avere entrambe problemi di salute. Alcuni giorni fa De Martino si è soffermato su di lei: “Io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo”. Il conduttore, oggi 33enne, aveva 24 anni quando si è sposato con Belen Rodriguez. Soltanto due anni dopo, però, c’è stata la rottura. Tuttavia nel 2019 i due sono tornati insieme. Anche in questo caso, però, la relazione è andata incontro alla crisi e poi alla separazione. Prima della riappacificazione.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì: problemi di salute

Quindi, grande ansia e preoccupazione per i fan di Belen Rodriguez e della figlia Luna Marì. Si era capito sin da subito che ci fossero dei problemi di salute, ma non è stato possibile capire nulla con esattezza almeno fino a quando è stata la stessa conduttrice televisiva ad avere la forza di scrivere un messaggio social su Instagram. Inevitabilmente avrà ricevuto migliaia e migliaia di messaggi in privato, con i follower che avranno manifestato affetto ad entrambe un augurio di pronta guarigione.

Questo l’annuncio di Belen Rodriguez: “Ciao a tutti! Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto! Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani de Le Iene. Intanto vi lascio alcune tips beauty registrate qualche giorno fa in stories…Buona visione!”. E ha quindi pubblicato alcune storie inerenti la sua skin care routine, la detersione con feeling myself pr citarne due. Ma ora l’attenzione principale è concentrata unicamente sul loro stato di salute.

Fortunatamente non sono state colpite dal coronavirus, ma Belen Rodriguez e Luna Marì sono costrette a stare a riposo a causa di un’influenza che le ha indebolite non poco. E resta ancora in dubbio, come ha fatto intuire l’argentina, la sua presenza a Le Iene nella serata di martedì 13 dicembre.