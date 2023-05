Ha pochi giorni di vita la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Celine Blue è nata venerdì 12 maggio 2023 ed è la prima figlia per lei, ex tronista di UeD di 21 anni appena e la seconda per lui, ex corteggiatore di UeD, 33 anni e già papà di Niccolò, avuto insieme all’ex compagna Clementina Dariu. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà, durante la sesta edizione del GF Vip, poi vinto da Jessica Selassié. Dopo il reality di Canale 5, la loro storia d’amore è decollata, si è fatta sempre più seria.

Dopo le presentazioni in famiglia, la convivenza. Ancora, a settembre scorso la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e pochi mesi più tardi l’annuncio della gravidanza. Ora Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che non sono ancora diventati moglie e marito ma c’è da scommetterci che lo saranno presto, sono al settimo cielo per la nascita della loro prima figlia insieme, che è già tornata a casa dall’ospedale.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la prima foto della figlia

E che accoglienza: la festa di benvenuto per la piccola Celine Blue è un tripudio di rosa. Fiori, palloncini, dolcetti, festoni, tutto rosa. Le foto sono state pubblicate da entrambi sui rispettivi profili Instagram e nemmeno a dirlo hanno fatto il pieno di like e complimenti. Proprio come successo sotto il post che ne annunciava la nascita.

In quell’occasione Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non avevano mostrato il volto di Celine Blue. Ma dopo pochi giorni ecco che la piccola viene mostrata ai follower: “Ti guardo e ancora non ci credo. Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi”, scrive la neo mamma per la prima volta, che poi pubblica anche la foto in auto, nel seggiolino.

“In queste poche ore mi hai fatto vivere così tanti emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente”, scrive ancora Sophie Codegoni sotto la foto della sua Celine Blue che dorme con una cuffietta rosa in testa. È uno spettacolo ed è già partita la gara alla somiglianza: sotto i fan si sono scatenati.