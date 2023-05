Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Nei giorni scorsi l’ex concorrrente del Grande Fratello Vip è tornato sui social litigando con alcuni utenti e con lìinfluencer ed esperto di gossip Alessandro Rosica, noto come l’investigatore social. “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagat*!”, ha detto Daniele rivolgendosi ad alcuni utenti social.

“Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte “sana”. Non credevo di dover dare delucidazioni in merito”, ha detto ancora Daniele Dal Moro.

Leggi anche: “Ero con loro e ho visto”. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la bomba di Micol Incorvaia





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: lei gli ha tolto il like su Instagram

Dopo una serie di tweet al veleno l’account di Daniele Dal Moro è stato sospeso e ora si torna a parlare della coppia uscita dal Grande Fratello Vip. Il motivo è presto detto, sembra che Oriana e Daniele si siano lasciati. La notizia è stata data sui social dai fan della ormai ex coppia, dopo le la Marzoli ha pubblicato una Instagram Story in cui si è mostrata in stazione, valigie al seguito, e l’emoji della mani in peghiera come a chiedere comprensione.

Non è passato inosservato un altro gesto di Oriana Marzoli. Gli attentissimi Oriele hanno notato che l’influencer di origine venezuelana, su Instagram ha tolto il segui a Daniele Dal Moro. “Litigato o mollati 100%… lei smette di seguirlo, è in stazione con due valigie di domenica dopo solo due giorni che erano insieme e 10 che non si vedevano, qualcuno mi svegli da questo incubo…”, ha scritto un utente.

“Vi prego solo di non iniziare con addossare le colpe, perché non sappiamo NULLA. Cercate almeno di attendere che diano loro spiegazioni prima di giungere a conclusioni”, “Più chiaro di così. Unfollow e foto in stazione con le valigie più emoticon in cui chiede comprensione. Roba infantile, certo, ma palese”, si legge ancora.

“Raga è chiaramente uno scherzo. Una che appena si lascia non pensa a togliere il segui o farsi foto in stazione con la valigia su”, è invece il commento di un altro utente di Twitter. Per la maggior parte degli utenti la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita. Il motivo potrebbe essere un problema a livello caratteriale. Come già si era visto nella casa del GF Vip 7, Daniele Dal Moro ha spesso litigato con Oriana per incomprensioni e forse anche questa volta la lite è nata a causa di una forte incompatibilità caratteriale.