Ieri sera, domenica 28 maggio, Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio hanno detto addio alla Rai: dalla prossima stagione andrà in onda su Discovery. Un addio, un lungo addio, che non ha solo diviso il pubblico ma aperto un confronto politico con chi, sponda PD e M5S, è arrivato ad evocare l’editto bulgaro berlusconiano, forse tra i momenti più caotici della tv di Stato con il taglio di giornalisti e conduttori poco graditi all’allora premier. Da parte di Fabio Fazio polemiche non ce ne sono state. O meglio, non apertamente.

Anche ieri sera, pochi minuti che calasse il sipario, ha mantenuto la sua linea puntando a raffreddare piuttosto che a surriscaldare toni già esasperati (da altri). Con un velo di profonda commozione infatti Fabio Fazio, accompagnato dall’inseparabile compagna di ventura Luciana Littizzetto, ha detto: “Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene”.





Che Tempo Che Fa, ascolti record per l’ultima puntata

E ancora: “Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino… Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi“. La puntata di ieri, per chi non l’avesse vista, è stata caratterizzata dalla presenza di importanti ospiti in studio.

Da Roberto Saviano a Marco Mengoni, da Elodie e Anthony Hopkins: un cast di stelle che ha contribuito al raggiungimento di un ultimo obiettivo: il record di ascolti. L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha infatti vinto la serata con 2,8 milioni di telespettatori e il 15,4% di share (17% per il Tavolo), con un picco di 3,8 milioni e del 21%. Un piccola vendetta per Fabio Fazio (che non è escluso se la stia ridendo). Numeri che hanno permesso di stracciare la concorrenza.

Per capire la proporzione del successo basta dare uno sguardo ai numeri dei diretti competitor. Su Rai Uno, il film tv Sorelle per sempre trasmesso ha registrato 2.2 milioni di persone (13.6%). Ha fatto peggio su Canale 5 Ma cosa ci dice il cervello che ha intrattenuto 2.1 milioni di telespettatori (12.1%). Dati tutt’altro che entusiasmanti.