Nella serata di domenica 28 maggio Fabio Fazio ha detto addio alla Rai, infatti c’è stata l’ultima puntata del suo programma Che tempo che fa. Come sapete, dalla prossima stagione televisiva si sposterà sul canale Nove, dove sarà accompagnato sempre dalla sua amica e collega Luciana Littizzetto. E, proprio prima di salutare definitivamente i telespettatori, ha voluto dire qualcosa alla gente da casa e ha avuto molta difficoltà a trattenere le sue emozioni.

E Fabio Fazio a Che tempo che fa ha assistito anche ad un gesto clamoroso proprio della Littizzetto. Lei ha preso il suo chewing gum e ha deciso di attaccarla sulla scrivania di Fabio Fazio, aggiungendo anche una frase: “Beh siamo all’ultima puntata adesso la spalmo bene e gliela lascio qui”. Lui è subito corso ai ripari mostrandosi dapprima nel panico, letteralmente spiazzato di fronte al gesto della collega: “Eh questo non lo puoi fare, non è giusto Luciana”.

Fabio Fazio e l’addio alla Rai, cosa ha detto a Che tempo che fa nell’ultima puntata

Non è stato un momento facile per Fabio Fazio e per tutto il pubblico di Che tempo che fa, ancora non pronto per il suo addio definitivo. Il popolare conduttore ha esordito così nel suo discorso di commiato: “Vorrei dire due cose anch’io, mi piacerebbe fare dei ringraziamenti. Un grazie sincero alla Rai, la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia. Non possiamo che volerle molto bene, in questi giorni 40 anni fa facevo il provino e incredibilmente mi hanno preso. Un grazie a chi mi ha scelto cambiando la mia vita professionale”.

Poi Fazio ha nominato due persone in particolare: “C’erano Guido Sacerdote e Bruno Voglino: Bruno ci starà guardando, io da quel giorno l’ho chiamato mamma perché grazie a lui molte cose non le avrei avute. Dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella e ricordo bene il mio cuore che palpitava. Tantissimi ricordi, il mio grazie più grande lo voglio dire al pubblico, un pubblico che è cresciuto ed è anche invecchiato con me. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci sarete ancora accanto in futuro“.

“Il grazie più grande lo voglio dire al pubblico che in questi 40 anni è anche invecchiato con noi. Sono stati 40 anni bellissimi”



E poi la chiosa finale: “Devo dire che sono stati 40 anni bellissimi“. Una volta finito di parlare, tutti si sono accorti che l’emozione lo aveva travolto del tutto e ha deciso di avvicinarsi alla prima fila del pubblico, mentre tutti gli tributavano un caloroso applauso.