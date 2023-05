Fabio Fazio, panico in diretta tv. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere ad alcuni momenti indimenticabili che rientreranno nella storia del programma giunto ormai alla sua ultima puntata. Una coppia televisiva che termina qui la collaborazione con la Rai, prima di approdare su Discovery: stiamo parlando di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, storici volti di Che Tempo che Fa. Come non uscire di scena senza lasciare il segno? Ci ha pensato Lucianina a farlo, che con un solo gesto ha mandato letteralmente in tilt il conduttore. Ecco cosa è successo.

Fabio Fazio nel panico in diretta tv, il gesto inaspettato di Luciana Littizzetto. Ovviamente l’ultima puntata di Che Tempo che Fa non poteva che avere tutto un retrogusto agrodolce al sapore di ‘addio’. E Lucianina, nota e apprezzata dal pubblico italiano per il suo indistinguibile tocco di ironia pungente, non poteva lasciarsi scappare l’occasione di mandare un messaggio tra le righe alla Rai. Infatti come ormai è noto, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a volgere altrove il loro sguardo: ben altri orizzonti lavorativi li attendono non appena approdati a Discovery.

Fabio Fazio nel panico in diretta tv. Il gesto di Luciana Littizzetto arriva inaspettato: “Gliela lascio qui”

Ma il gesto di Lucianina questa volta è davvero senza precedenti: la comica ha deciso di lasciare senza parole sia il pubblico che il conduttore con un gesto decisamente loquace rivolto alla Rai. Ovviamente è anche bene specificare che la spalla destra di Fazio è solita utilizzare delle pungenti ma ironiche forme di espressione: caratteristica che la contraddistingue da sempre nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ma sarà riuscita a strappare un sorriso a tutti? L’intenzione ultima di Lucianina era esattamente questa in fondo. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima puntata della trasmissione.

Telecamera fissa su Luciana Littizzetto che ‘armata’ di chewing gum ha poi deciso di attaccarla sulla scrivania di Fabio Fazio, aggiungendo anche una frase: “Beh siamo all’ultima puntata adesso la spalmo bene e gliela lascio qui”. E Fabio Fazio a questo punto è subito corso ai ripari mostrandosi dapprima nel panico, letteralmente spiazzato di fronte al gesto della collega: “Eh questo non lo puoi fare, non è giusto Luciana. La tolgo anche perché dopo qui arrivano Elodie e Mengoni e non posso far trovare la scrivania in queste condizioni”.

Come poter dimenticare l’ultima puntata di Che Tempo che Fa? Al di là dei sorrisi che ha comunque strappato la comica, non si può certamente dire che l’uscita di scena dalla Rai della coppia televisiva non abbia deciso di imprimere nella memoria dei fan un messaggio ben preciso. Discovery in ogni caso li attende a braccia aperte e siamo certi che Fabio e Lucianina continueranno a dare il meglio di se stessi seppur lontano da ‘casa’.