Fabio Fazio saluta il pubblico della Rai con un ospite sensazionale. Il popolare conduttore che ha legato il suo nome a quello della televisione pubblica ha annunciato recentemente che dalla prossima stagione passerà alla rete privata Discovery. Il suo addio ha provocato un mezzo terremoto non solo nel pubblico che ha imparato ad apprezzarlo nel corso della sua lunga carriera, ma anche nei colleghi. Fiorello, ad esempio, non ha risparmiato una stoccata ai dirigenti di viale Mazzini.

“Ho cominciato a fare televisione quando non avevo compiuto nemmeno 19 anni” ha raccontato Fabio Fazio ospite di Francesca Fialdini non troppo tempo in una puntata di “A Ruota Libera”. Negli anni ha dato spazio a tantissimi personaggi noti del cinema, della tv, scrittori, intellettuali e tanti altri. Come Roberto Saviano, diventato anche co-conduttore di Che Tempo Che Fa. O il compianto Gianluca Vialli. E poi Meryl Streep e Tom Hanks nel 2018. Ora, per l’ultima puntata del programma sulla Rai, Fabio ha in serbo un ospite eccezionale.

Fabio Fazio intervista una delle più grandi star di Hollywood

Sarà il popolare e amatissimo attore britannico Anthony Hopkins l’ultimo ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” in Rai. Prima del trasloco sul Nove, canale di Discovery, il conduttore ha deciso di regalare ai suoi telespettatori l’ennesima intervista speciale ad un uomo che ha cambiato la storia del cinema. Vincitore di ben due premi Oscar Anthony Hopkins è unanimemente ritenuto un maestro della recitazione. Attore e regista è stato protagonista di pellicole magnifiche come “Vi presento Joe Black” e “Il caso Thomas Crawford”.

Nato a Port Albort nel 1937 Anthony Hopkins è anche un pittore e musicista, ma è sul grande schermo che si è fatto valere imponendosi per la prima volta con “Il Silenzio degli Innocenti” del regista Jonathan Demme nel 1992. Nel film interpretava il serial killer cannibale Hannibal Lecter al fianco di una giovanissima Jodie Foster. Ruolo ripreso anche nei due sequel, “Hannibal” del 2001 e “Red Dragon” l’anno successivo. Il secondo Oscar arriva nel 2021 con “The Father – Nulla è come sembra”.

È la definitiva consacrazione di uno dei più eclettici e fenomenali attori della storia del cinema. Anthony Hopkins ha ricevuto anche quattro candidature agli Oscar grazie ai ruoli in “Quel che resta del giorno” del 93, “Gli intrighi del potere – Nixon” del 95 , “Amistad” del 97 e il più recente “I due papi” del 2019. Chissà quanti aneddoti e quali curiosità Fabio Fazio riuscirà a tirar fuori dall’avvincente e ricca vita dell’attore oggi 85enne. L’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” andrà in onda sempre su Rai 3 domenica 28 maggio a partire dalle ore 20.

