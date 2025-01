“La verità su Sangiovanni”. Giulia Stabile rompe il silenzio sulla fine della storia con l’ex cantante di Amici. In una diretta social, ha raccontato per la prima volta ai suoi fan come e perché si sono lasciati. Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati due dei protagonisti più amati della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Giulia, ballerina romana, ha conquistato il pubblico con la sua passione e la sua tecnica, trionfando nel programma. Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è un giovane cantautore vicentino che ha affascinato con il suo stile musicale, arrivando secondo nella classifica generale.

Durante il programma, tra i due è nata una relazione sentimentale che ha appassionato i fan. Tuttavia, la loro storia d’amore si è conclusa nella primavera del 2023. Dopo la fine della relazione, Giulia ha continuato la sua carriera nel mondo della danza, partecipando a vari eventi e spettacoli. Recentemente, ha condiviso con i suoi fan alcune curiosità sulla sua vita privata.

“La verità su Sangiovanni”. Giulia Stabile rompe il silenzio sul suo ex: fan in lacrime

In maniera scherzosa, Giulia ha detto che oggi nel suo cuore c’è solo una persona: “Manu Rios, ma lui non lo sa”. Si tratta, come sanno bene gli amanti delle serie TV, dell’attore spagnolo con cui la ballerina era stata avvistata a Milano nei mesi scorsi in occasione di alcuni eventi pubblici e promozionali. Tra i due sembrava esserci un certo feeling, ma Giulia oggi smentisce queste voci, pur non nascondendo di non essere indifferente alla bellezza e al fascino di Rios.

Poi Giulia si è lasciata andare a una confidenza, parole nelle quali in molti hanno letto un chiaro riferimento alla fine della sua storia con Sangiovanni: “Detto questo, dobbiamo imparare a capire che se perdiamo una persona senza aver fatto nulla di male, allora probabilmente doveva andare così. Non sempre è colpa nostra, e spesso significa che quella persona non era destinata a restare nel nostro cammino. Alla fine ciò che conta davvero è circondarci di chi ci apprezza per quello che siamo, difetti compresi”. Questa dichiarazione che ha rattristato i fan che speravano ancora in un riavvicinamento.

Intanto, Sangiovanni, dopo un periodo di pausa dovuto a problemi di salute, è tornato a fare musica. Ha recentemente annunciato il suo ritorno in studio, dichiarando: “Sono tornato in studio”. Nonostante la fine della loro relazione, Giulia e Sangiovanni continuano a essere figure di riferimento nel panorama musicale e artistico italiano, ognuno con il proprio percorso e le proprie aspirazioni.