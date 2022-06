Cicogna di nuovo in volo su UeD: l’ex tronista aspetta il secondo figlio. Rossella Intellicato è di nuovo incinta. Incertissima, anzi. A distanza di due anni dalla nascita di Francesco Leone Maria cin grande gioia ha annunciato a tutti i suoi follower il suo “secondo segreto”.

Questo perché quando aveva reso nota la prima gravidanza, aveva raccontato di voler rivelare a tutti un segreto, appunto. E come per il primo figlio, anche stavolta Rossella Intellicato ha aspettato l’ingresso nella 34esima settimana “Mamma Bis, vi svelo il mio secondo segreto”, ha scritto l’ex tronista sotto la foto che la ritrae con il pancino svelando anche che nascerà un altro maschietto.





Rossella Intellicato incinta: l’ex UeD aspetta il secondo figlio

Nel post Rossella Intellicato è con il primogenito avuto dalcompagno Giovanni con cui fa coppia fissa ormai da diversi anni, Francesco Leone Maria, e sono seduti su un muretto. Una notizia tenuta segreta quasi fino all’ultimo, dal momento che dovrebbe essere nella seconda metà dell’ottavo mese di gestazione.

“Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!”, aveva scritto Rossella Intellicato nel 2020 quando era incinta del suo primo figlio e ha scelto di usare le stesse tempistiche anche per questa seconda gravidanza, anche se non deve essere stato facile nasconderla sui social per diversi mesi. In ogni caso ha aggiunto taggando il compagno che “ora direi che possiamo anche fermarci”.

Dopo la sua esperienza come tronista Rosella Intellicato non è più apparsa in tv. Da anni lavora nell’azienda di famiglia e come influencer sui social. E recentemente si è anche interessata alla politica candidandosi come consigliere comunale per Torino nella fila Lega. Restano celebri le sue discussioni con Tina Cipollari a UeD e anche da poco ha attaccato l’opinionista del programma, come abbiamo raccontato qui sotto.

