La nuova edizione di Uomini e Donne si annuncia scoppiettante. Ancora pochi giorni e tutti i protagonisti saranno svelati. Tanta attesa per Gemma Galgani, arrivata al suo 11esimo anno in trasmissione, attesa dal confronto con Tina Cipollari. L’opinionista, mai tenera con la dama torinese, continua infatti ad accusarla di usare la trasmissione per fini individualistici. Accuse sostenute da più parti ma da Gemma sempre rispedite al mittente. In attesa di quello che sarà una bomba scuote il mondo di Uomini e Donne.



Un’ex tronista è pronta a scendere in politica. Nelle ore scorse ha infatti annunciato la sua candidatura a consigliere comunale per Torino nella fila Lega. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo risale al 2015 con la partecipazione al Grande Fratello 14, in coppia con Barbara Donadio. Si era contraddistinta dentro la casa instaurando buone amicizie, ma inimicandosi un po’ il pubblico da casa, grazie alle controversie con la salernitana Federica Lepanto.



Motivo per cui non vince, anche se arriva tra gli ultimi concorrenti. Segue poi, per Rosella Intellicato nel 2016, un’altra partecipazione in video, con Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi, sempre su Canale 5. Nel ruolo di tronista incontra Jeremias Rodriguez, il fratello della bella Belen con cui mantiene una relazione di circa tre mesi.







Però non solo non trova il vero amore ma Rossella si ritrova spesso in discussione con l’opinionista Tina Cipollari, motivo per cui lascia il programma. Ora l’avventura in politica. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato l’annuncio su Instagram. Questo l’annuncio dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi: “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”.



Rossella Intellicato ha dunque invitato tutti i suoi concittadini a presentarsi ai seggi elettorali e a dare il proprio contributo per un cambiamento importante. L’ex tronista di Uomini e Donne è così pronta a impegnarsi pubblicamente oltre a portare avanti la sua azienda di famiglia attiva nel settore della moda.

Imprenditrice nel settore marketing Rossella Intellicato oggi è un’affermata professionista. È felice con il suo nuovo compagno. Non hanno ancora fatto il grande passo all’altare ma convivono a Torino e la loro relazione procede a gonfie vele.