Romina Power ha problemi di salute. La pessima notizia è stata annunciata dalla stessa cantante americana sui social network, nello specifico mediante un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I suoi fan sono adesso molto preoccupati per le condizioni dell’ex moglie di Albano Carrisi, tornata alla ribalta negli ultimi giorni per ciò che starebbe succedendo a Cellino San Marco. Infatti, lei e Loredana Lecciso sarebbero nuovamente ai ferri corti e la showgirl sarebbe addirittura intenzionata a portare la questione in tribunale.

Quindi, ora Romina Power soffrirebbe di problemi di salute non di pochissimo conto. Pochi giorni fa un gesto inaspettato nei suoi confronti è giunto da Barbara D’Urso. Barbarella ha esordito, esclamando: “Guardate il settimanale Nuovo cosa dice. La guerra di Cellino San Marco finisce in tribunale, la Lecciso vuole chiedere i danni a Romina. Addirittura? Nientepopodimenoche”. Poi ha ignorato Romina: “Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso e alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene”.

Romina Power ha problemi di salute: “Non riesco a camminare”

Non ce l’ha fatta Romina Power a prendere parte ad un evento a causa di problemi di salute, che le stanno arrecando disagi. Doveva essere presente nella città di Lecce, ma alla fine ha preso la decisione di non parteciparvi perché non sta affatto bene. Il suo racconto è iniziato così: “Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei. Devo ammettere che non riesco proprio a camminare. Chiedo scusa, spero ovviamente che le mie forze possano ritornare il prima possibile”.

Poi Romina ha aggiunto: “I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà, però non posso nascondere il mio dispiacere”, in riferimento alla sua mancata presenza a questo evento leccese, tanto atteso da numerose persone. Ma adesso la sua priorità è quella di ristabilirsi completamente a stretto giro di posta e poi potrà riprendere la sua vita regolare. Non sappiamo bene a cosa siano dovute queste problematiche di deambulazione, ma è probabile che lei stessa possa dire qualcosa in più nei prossimi giorni.

Le ultime esperienze rilevanti di Romina Power si sono registrate nel 2020, quando ha prima preso parte al Festival di Sanremo in qualità di ospite d’onore insieme ad Albano Carrisi e poi ha partecipato ad Amici 19. Nello stesso anno ha anche pubblicato il singolo Raccogli l’attimo.