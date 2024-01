Romina Carrisi ha partorito. Una delle giornate più significative nella vita di una donna, quella che vede la neomamma uscire dall’ospedale dopo il parto. Ed è così che Romina non potrà dimenticare questo momento anche per un altro motivo, oltre ovviamente alla gioia di poter rincasare con tra le braccia baby Rastelli. “Romantica passeggiata verso l’anagrafe questa mattina”, ha scritto, ma la foto è decisamente originale.

Romina Carrisi esce dall’ospedale dopo il parto e trova una sorpresa. La neomamma può finalmente iniziare a scrivere un nuovo capitolo di vita insieme al compagno Stefano con cui condividerà la gioia di essere diventata genitore di uno splendido bimbo. E via dall’ospedale verso l’anagrafe, anche se con un ‘effetto sorpresa’.

Romina Carrisi esce dall’ospedale dopo il parto: l’effetto sorpresa è ben riuscito

Infatti ad aspettare Romina fuori dal portone dell’ospedale un ‘muro’ di paparazzi pronti a rubare lo scatto più significativo del momento. Si ricorda che il bimbo è nato alle 22.39 del 24 gennaio e ha un peso di 3 chili e 100 grammi con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, si è appreso su AdnKronos.

“Quel mento… Lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni“. Con queste parole dense di amore e di gioia, Romina ha commentato in didascalia lo scatto post-parto per dare il benvenuto al piccolo Axel Lupo. Adesso mamma e papà possono dunque godersi il piccolo di casa nella propria privacy.

Tutti i fan ricordano il giorno in cui Romina ha deciso di annunciare la gravidanza: “Sono incinta, non è amatriciana!. Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto“. Il piccolo Alex Lupo ha deciso di restare nel pancione circa una decina di giorni in più, per poi stravolgere in meglio la vita di mamma e papà. Auguri!