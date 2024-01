Un bel fiocco azzurro per Romina Carrisi e Stefano Rastelli: è nato il loro primogenito. Un altro nipotino per Al Bano e Romina Power, che poche ore fa sono dunque diventati di nuovo nonni. La coppia si è conosciuta due anni fa durante il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, per cui entrambi hanno lavorato e da allora sono inseparabili. E adesso anche genitori di un maschietto. Nessun post o foto sui social però del nuovo arrivato, il lieto annuncio è arrivato a mezzo stampa.

Forse la neo mamma e il neo papà vogliono viversi questo momento in completa intimità, al riparo dal clamore mediatico. Per questo la bella notizia è stata data con un comunicato pubblicato su AdnKronos. Il piccolo, venuto alla luce alle 22.39 di ieri sera (24 gennaio 2024, ndr) con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi, si legge. “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”, fanno sapere i familiari dall’ospedale.

Romina Carrisi mamma: fiocco azzurro e nome particolare

La terzogenita di Al Bano e Romina Power ha partorito il primogenito in un ospedale romano e anche se ora i fan aspettano le prime foto del bebè per ora si possono accontentare di conoscere il nome scelto. Si chiama Axel Lupo, il figlio che Romina ha appena avuto dal compagno, il regista Stefano Rastelli.

La loro relazione è iniziata circa un anno e mezzo fa: ”Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”, ha raccontato la 37enne in un’intervista.

Se Romina Carrisi non ha bisogno di presentazioni, chi è Stefano Rastelli: regista di 53 anni, è stato premiato per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di incontrare Romina, è stato sposato con una donna che lo ha reso padre di due figli.