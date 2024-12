Rissa durante il concerto della cantante, impegnata in un mini tour per celebrare i 30 anni di carriera e della sua canzone più iconica. Tutto è successo in pochi secondi. Ad immortalare la scena, poi diventata virale, una donna che mentre era intenta a registrare un video con il fidanzato a involontariamente ripesto quello che stava succedendo dietro di lei.

Alle sue spalle stava scoppiando una rissa tra due donne, che hanno cominciato a spintonarsi e lanciarsi degli oggetti. E poi insulti e qualche schiaffo con la rissa si è poi allargata a due uomini poi riportati alla calma da alcuni presenti e dalla sicurezza. A far sensazione è il luogo dove è avvenuto tutto.





Rissa durante il concerto di Mariah Carey, il video è virale

Al concerto di Mariah Carey, la signora del Natale che sta celebrando l’anniversario con un tour natalizio tutto esaurito, che toccherà 21 città negli Stati Uniti, culminando il 17 dicembre a New York. Questo tour è la più grande produzione natalizia di Mariah fino ad oggi, con classici senza tempo e successi amati dai fan per un’indimenticabile festa.

Il tour è l’occasione per festeggiare i 30 anni di All I Want For Christmas Is You; canzone c he è stata ufficialmente certificata 16x Platino dalla RIAA, diventando il singolo con la certificazione più alta mai ottenuta da un’artista femminile. La canzone è di nuovo al primo posto nella classifica Holiday 100 di Billboard e tra le prime 10 della Hot 100.

E le novità non finisco: l’album Merry Christmas sarà disponibile dal 13 dicembre in una versione in vinile zoetrope con effetti visivi animati, in edizione deluxe in 2LP con un booklet fotografico di 24 pagine che racconta il viaggio natalizio di Mariah, una speciale cartolina natalizia e il concerto rimasterizzato del 1994 su un secondo disco.