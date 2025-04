Finito il Grande Fratello, le luci si sono spente… ma il gossip no, quello continua a brillare tipo albero di Natale in loop. Protagonista dell’ultimo chiacchiericcio? La sempre elegantissima Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ex concorrente del GF, ex di Alfonso D’Apice (forse), e – secondo le malelingue – possibile fiamma del prestigiatore/influencer Jey Lillo, attualmente in gara a Pechino Express 2025 nella coppia dei “Magici”.

Il flirt con Alfonso D’Apice, nato ai tempi di Temptation Island e riesumato dentro la Casa, ormai è storia vecchia (archiviata, più o meno, con la stessa discrezione con cui si chiude una zip rotta). Ma adesso a infiammare le cronache rosa è questa presunta, potenziale, vaghissima liaison con il giovane illusionista napoletano che ha conquistato TikTok a suon di giochi di prestigio e battute da rimorchio.

Jey Lillo e Zeudi si conoscono bene, ma stanno insieme?

“Ma sono o non sono una coppia?”, si chiedono i fan, e la risposta è: boh. I due non hanno mai confermato niente, né smentito, preferendo la via più comoda del “glissare con eleganza”. Ma Jey, al secolo Gennaro Lillo, ha recentemente risposto a un Ask su Instagram lanciando una miccia nel petrolio gossipparo: “Con Zeudi ci conosciamo bene.”

Tradotto dal dialetto del web: abbastanza per far impazzire i follower, troppo poco per mettere il cuore su Facebook.

E quando gli hanno chiesto se fosse fidanzato, lui – con la sicurezza di chi ha appena fatto sparire una colomba – ha risposto: “Non sono fidanzato… Le donne ci sono sempre state, sia prima che ora…”. Insomma, più che un “Single e in cerca”, sembra il trailer di un reality sentimentale tutto suo.

Nel frattempo, Jey è stato accostato anche a Maria Esposito, alias Rosa Ricci di Mare Fuori 5 (sì, la serie dove il vero flirt è tra le lacrime e le docce fredde). Ma pure qui, tra sussurri e like ambigui, nulla di certo. Quindi, ricapitolando: Zeudi e Jey? Forse amici, forse di più, forse un trucco di magia andato a metà. Ma una cosa è certa: in assenza di conferme, il gossip si nutre di like, emoji e risposte criptiche su Instagram. E chissà, magari tra una tappa di Pechino Express e un’altra, il mago tirerà fuori dal cilindro anche una storia d’amore. O almeno un altro Ask.

